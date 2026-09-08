Дефицит продуктов в Одесской области после российских атак по складам и логистической инфраструктуре стал заметен на полках отдельных магазинов, однако оснований говорить о тотальной нехватке продуктов пока нет.

Дефицит продуктов в Одесской области снова стал темой обсуждений — после российских атак по складам и логистической инфраструктуре жители региона заметили нехватку отдельных товаров в магазинах, а местами и пустые полки и ограничения на количество товара в одни руки. В то же время говорить о тотальном дефиците продуктов сейчас оснований нет, рассказал в эфире УСИ доктор экономических наук, профессор Олег Рубель.

Что исчезает с полок первым

Наиболее уязвимыми, по словам экономиста, являются товары, которые зависят от дополнительных логистических звеньев или поступают издалека. Прежде всего это импортная продукция, отдельные бакалейные товары и «вкусности». Если локальный склад или поставщик не успевает выполнить поставку, это сразу сказывается на конкретной полке.

Грозит ли Одесской области голод

Оснований говорить об угрозе голода нет: украинский рынок имеет запас прочности благодаря собственному производству, а юг страны — значительный потенциал пищевой промышленности. Поэтому пустая полка с гречкой или мукой не обязательно означает, что запасов продукта в стране критически мало.

Подорожают ли продукты

Отдельный риск — цены. На продовольственную инфляцию накладываются расходы на логистику, восстановление поврежденных складов и перестройку цепочек поставок. «Прогнозы +2,5–5% к цене продуктов — это очень мягкое предположение», — отметил Олег Рубель. Точный уровень подорожания будет зависеть от международной финансовой помощи, возможностей импорта и способности бизнеса быстро находить альтернативные маршруты.

Что положить в домашний резерв

Паническая скупка может, наоборот, усиливать локальные перебои, поэтому экономист советует ориентироваться на продукты длительного хранения, которые являются источником энергии: крупы, сухари, продукты с природными жирами. Стратегическими он называет запасы питьевой воды.

Призыв Госпродпотребслужбы иметь дома запас воды и продуктов на две недели стоит воспринимать как ориентир для подготовки, а не сигнал о неизбежном продовольственном коллапсе. Речь идет не о многомесячных запасах, а о разумной автономности семьи.





Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Одесской области: на какие товары цены резко пошли вверх.

Также Politeka сообщала, подорожание продуктов в Одесской области: на что больше выросли цены.