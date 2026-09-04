Подорожчання продуктів в Одеській області не можна назвати рівномірним.

Подорожчання продуктів в Одеській області найбільш помітно проявилося у вартості живого коропа та ріпчастої цибулі, тоді як свиняча грудинка подорожчала значно помірніше, повідомляє Politeka.

Найвища середня вартість серед наведених позицій припадає на рибу. Кілограм живого коропа зараз оцінюють у 299,50 грн. Для порівняння, раніше середній показник становив 274,20. Таким чином, різниця склала 25,30.

У продажу цей товар представлений у Megamarket, де цінник становить 299,50 гривень за кілограм.

Суттєва зміна торкнулася й овочевого сегмента. Середній рівень вартості ріпчастої цибулі становить 33 грн за кілограм. У Megamarket її продають за 36, а в Novus — за 29,99.

Порівняно з попереднім показником, різниця становить 13,11 гривень. Це один із найпомітніших рухів серед представлених позицій.

Середня вартість кілограма свинячої грудинки нині становить 207,47 грн. У різних торговельних мережах цінники відрізняються: від 199 у Novus до 219 у Megamarket.

В Auchan за аналогічний обсяг просять 204,90 гривні, а Metro встановив ціну на рівні 206,96.

Для порівняння, попередній середній показник становив 203,58 грн. Отже, приріст склав лише 3,89, що значно менше, ніж у випадку з рибою або цибулею.

Загальна картина свідчить про неоднакову динаміку в окремих категоріях. Найвідчутніше змінився цінник на коропа — плюс 34,50 у порівнянні з початковим рівнем спостереження.

Цибуля також продемонструвала помітне коливання. Її поточна середня вартість складає 33 гривні, хоча протягом періоду спостерігалися значні зміни показника.

Подорожчання продуктів в Одеській області тому не можна назвати рівномірним: окремі позиції додали в ціні суттєво, тоді як інші змінилися лише на кілька гривень.

Для покупців це означає, що кінцева сума залежатиме не лише від обраного товару, а й від конкретної мережі. Різниця між торговельними точками у випадку м’яса становить близько 20 грн за кілограм, тому порівняння цін перед покупкою може помітно вплинути на витрати.

Джерело: Мінфін

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