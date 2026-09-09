Отключение света в Полтавской области продолжаются и на этой неделе — графики отключения света в Полтавской области 10 и 11 сентября охватывают сразу более десяти сел Новосанжарской общины. Жителям стоит заранее подготовиться к длительным перерывам в электроснабжении.

В четверг, 10 сентября, обесточивание запланировано в селах Клюсовка, Пологи, Дубина, Руденковка, Вольный Степ, Крутая Балка, Кустолово Первое, Стрижевщина, Забридки, Малый Кобелячок и Кунцево. Без электроэнергии частично останется и пгт Новые Санжары — в частности улицы Маджарянская, Вернадского, Леонида Каденюка, Центральная и ряд других.

В пятницу, 11 сентября, перечень похожий: Дубина, Вольный Степ, Крутая Балка, Кустолово Первое, Стрижевщина, Новые Санжары, Клюсовка, Руденковка, Пологи, Забридки и Великие Солонцы. Время отключений в оба дня одинаковое — с 08:00 до 17:00, то есть без света дома могут оставаться до 9 часов подряд.

Причины перерывов разные: часть работ выполняют по инвестиционной программе оператора системы распределения, часть — в рамках годовой программы капитальных ремонтов, а на отдельных участках проводят обычное техническое обслуживание линий.

В Новосанжарской общине напоминают, что время завершения работ ориентировочное. Если энергетики справятся быстрее, свет вернут раньше, однако следует быть готовыми, что перерыв продлится до вечера.

Графики отключения света в Полтавской области

Что делать жителям

Перед отключением стоит зарядить телефоны и павербанки, сделать запас воды и проверить резервное питание, если оно есть. Полный перечень улиц и номеров домов опубликован на официальном сайте общины в разделе «Плановые отключения» — там же будут появляться обновления на следующие дни.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Полтавской области 3 и 4 сентября: в каких населенных пунктах не будет электричества.

Также Politeka сообщала, дефицит продуктов в Полтавской области: аграрии приостановили работу, а в магазинах ажиотаж.