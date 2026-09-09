Отключение света в Полтавской области продолжаются и на этой неделе — графики отключения света в Полтавской области 10 и 11 сентября охватывают сразу более десяти сел Новосанжарской общины. Жителям стоит заранее подготовиться к длительным перерывам в электроснабжении.

В четверг, 10 сентября, обесточивание запланировано в селах Клюсовка, Пологи, Дубина, Руденковка, Вольный Степ, Крутая Балка, Кустолово Первое, Стрижевщина, Забридки, Малый Кобелячок и Кунцево. Без электроэнергии частично останется и пгт Новые Санжары — в частности улицы Маджарянская, Вернадского, Леонида Каденюка, Центральная и ряд других.

В пятницу, 11 сентября, перечень похожий: Дубина, Вольный Степ, Крутая Балка, Кустолово Первое, Стрижевщина, Новые Санжары, Клюсовка, Руденковка, Пологи, Забридки и Великие Солонцы. Время отключений в оба дня одинаковое — с 08:00 до 17:00, то есть без света дома могут оставаться до 9 часов подряд.

Причины перерывов разные: часть работ выполняют по инвестиционной программе оператора системы распределения, часть — в рамках годовой программы капитальных ремонтов, а на отдельных участках проводят обычное техническое обслуживание линий.

В Новосанжарской общине напоминают, что время завершения работ ориентировочное. Если энергетики справятся быстрее, свет вернут раньше, однако следует быть готовыми, что перерыв продлится до вечера.

Что делать жителям

Перед отключением стоит зарядить телефоны и павербанки, сделать запас воды и проверить резервное питание, если оно есть. Полный перечень улиц и номеров домов опубликован на официальном сайте общины в разделе «Плановые отключения» — там же будут появляться обновления на следующие дни.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Полтавской области 3 и 4 сентября: в каких населенных пунктах не будет электричества.

Также Politeka сообщала, дефицит продуктов в Полтавской области: аграрии приостановили работу, а в магазинах ажиотаж.