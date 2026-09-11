В Одесской области внутренне перемещённые лица с временно оккупированных территорий могут получить жилищный ваучер на 2 млн гривен. Средства направляют на покупку жилья и перечисляют продавцу или кредитору.

Жильё для ВПЛ в Одесской области теперь можно приобрести по государственной программе жилищных ваучеров — переселенцы с временно оккупированных территорий могут получить 2 млн гривен на решение жилищного вопроса.

О запуске и условиях программы напомнили в Одесской областной военной администрации. Жилищный ваучер — это единовременная государственная помощь, которую выдают именно на покупку жилья, а не наличными на руки. Деньги перечисляют непосредственно продавцу квартиры или дома либо кредитору по ипотеке.

Программа действует с 1 декабря 2025 года, её регулирует постановление Кабинета Министров № 1176. Ключевое условие — человек должен быть внутренне перемещённым лицом с временно оккупированной территории. Прежде всего речь идёт о военнослужащих и ветеранах, которые имеют статус ВПЛ и потеряли жильё.

Сумма ваучера составляет 2 млн гривен. Его можно использовать не только для прямой покупки жилья, но и как первый взнос по льготной ипотеке. Сам ваучер действует пять лет, воспользоваться им может только владелец — передать документ другому лицу запрещено. Также нельзя покупать на эти средства жильё у родственников: родителей, мужа или жены, детей.

Всего на жилищные ваучеры для ВПЛ с временно оккупированных территорий правительство выделило 6,6 млрд гривен. Однако спрос на программу значительно превышает объём финансирования: профинансировано около 3,3 тысячи ваучеров, ещё около тысячи ожидают финансирования в этом году, а согласовано более 35 тысяч заявок. Всего по состоянию на июль поступило более 43 тысяч заявок.

Как оформить жилищный ваучер

Подать заявление можно через приложение «Дія», обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или к нотариусу. Для этого нужен такой пакет документов:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

удостоверение участника боевых действий (для ветеранов);

справка о зарегистрированном или задекларированном месте жительства на временно оккупированной территории;

свидетельство о браке и письменное согласие жены или мужа на использование ваучера.

После одобрения заявки у владельца ваучера есть 60 дней, чтобы оформить договор купли и согласовать условия с продавцом, застройщиком или кредитором. Если срок истёк, можно повторно подать обращение о финансировании.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Одесской области предоставляется после прохождения оценки потребностей.