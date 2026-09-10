В Ивано-Франковскую область продолжают прибывать люди с прифронтовых территорий. На этот раз в регион эвакуировали семьи из Донецкой области и разместили их в местах временного проживания в трех громадах.

Гуманитарная помощь в Ивано-Франковской области снова расширяется — в регион эвакуировали семьи из Донецкой области, которых разместили в местах временного проживания сразу в трех громадах.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, пишет Фиртка. По ее словам, люди с прифронтовых территорий продолжают прибывать в Ивано-Франковскую область, и на этот раз в регион доставили семьи из Донецкой области.

В каких громадах разместили переселенцев

Эвакуированных поселили в местах временного проживания на территории Бурштынской, Коломыйской и Рогатинской громад. Именно эти три громады области приняли людей, которые покинули дома из-за боевых действий.

По словам Светланы Онищук, переселенцам предоставят необходимое социальное сопровождение при оформлении статуса внутренне перемещенных лиц и помощи на проживание. Кроме того, для эвакуированных предусмотрена психологическая и медицинская помощь.

Организацию переселения провели при сотрудничестве Координационного гуманитарного центра и благотворительного фонда "Рокада" в Ивано-Франковске. Специалисты будут сопровождать семьи на всех этапах — от прибытия до получения статуса ВПО и дальнейшего обустройства.

Куда обращаться за информацией

Для консультаций и получения информации о размещении эвакуированного населения работает "горячая линия" координационного штаба: +38 (099) 470 92 41. Обратиться можно в рабочее время.

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