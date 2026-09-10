Денежная помощь в Сумской области — не единственный вид поддержки для пострадавших от войны. Жители Сумщины, которые получили ранения, ожоги или рубцы вследствие боевых действий, теперь могут бесплатно пройти лечение и внешнюю реабилитацию в рамках национального проекта «Неопалимые».
Об этом сообщает «Трибуна» со ссылкой на сайт проекта. Медицинскую помощь оказывают людям с поствоенными травмами, деформациями кожи, ожогами и рубцами. К инициативе уже присоединились 33 клиники в 19 областях Украины.
По словам исполнительного директора проекта Максима Туркевича, за более чем четыре года работы программы лечение прошли или продолжают проходить около 350 военнослужащих и ветеранов, а также 150 гражданских.
Что входит в программу
В рамках проекта пациенты получают комплексную помощь:
- бесплатное медицинское лечение и реабилитацию;
- психологическую поддержку;
- юридические консультации;
- помощь с профориентацией.
Медики подчеркивают: рубцы — это не только эстетическая проблема. Они могут стягивать кожу, ограничивать подвижность суставов, вызывать боль и зуд. Поэтому лечение является важной составляющей функционального восстановления организма.
Как получить помощь
Чтобы попасть в программу, пострадавшим или их родственникам необходимо заполнить регистрационную форму на официальном сайте проекта «Неопалимые». После этого с человеком свяжутся координаторы программы и уточнят дальнейшие шаги.
Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: кто имеет право на выплаты и как их получить.
Также Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: в ПФУ рассказали, как получить 3000 гривен ежемесячно.