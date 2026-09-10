Жители Сумщины, которые получили ранения, ожоги или рубцы вследствие боевых действий, могут бесплатно пройти лечение и внешнюю реабилитацию в рамках национального проекта «Неопалимые».

Денежная помощь в Сумской области — не единственный вид поддержки для пострадавших от войны. Жители Сумщины, которые получили ранения, ожоги или рубцы вследствие боевых действий, теперь могут бесплатно пройти лечение и внешнюю реабилитацию в рамках национального проекта «Неопалимые».

Об этом сообщает «Трибуна» со ссылкой на сайт проекта. Медицинскую помощь оказывают людям с поствоенными травмами, деформациями кожи, ожогами и рубцами. К инициативе уже присоединились 33 клиники в 19 областях Украины.

По словам исполнительного директора проекта Максима Туркевича, за более чем четыре года работы программы лечение прошли или продолжают проходить около 350 военнослужащих и ветеранов, а также 150 гражданских.

Что входит в программу

В рамках проекта пациенты получают комплексную помощь:

бесплатное медицинское лечение и реабилитацию;

психологическую поддержку;

юридические консультации;

помощь с профориентацией.

Медики подчеркивают: рубцы — это не только эстетическая проблема. Они могут стягивать кожу, ограничивать подвижность суставов, вызывать боль и зуд. Поэтому лечение является важной составляющей функционального восстановления организма.

Как получить помощь

Чтобы попасть в программу, пострадавшим или их родственникам необходимо заполнить регистрационную форму на официальном сайте проекта «Неопалимые». После этого с человеком свяжутся координаторы программы и уточнят дальнейшие шаги.

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