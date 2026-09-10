Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 11 по 17 сентября показывает, что синоптики ожидают два дня с осадками и максимум воздуха до +25° в воскресенье, 13 сентября.

Предыдущий прогноз погоды для Одесской области уже предупреждал о дождях на прошлой неделе, и синоптики продолжают следить за ситуацией: с 11 по 17 сентября в регионе ожидают два дня с осадками и плавные колебания температуры в пределах 3 градусов.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура воздуха в Одесской области в течение недели будет держаться в пределах от +22° до +25°.

В пятницу, 11 сентября, в Одесской области будет малооблачно, без осадков, а воздух днем прогреется до +24°, ночью столбики термометров опустятся до +19°.

В субботу, 12 сентября, облачность станет переменной, осадков не предвидится, днем температура удержится на отметке +24°, ночью — +19°.

В воскресенье, 13 сентября, ожидается облачно с прояснениями, без осадков, а воздух прогреется до наивысшей отметки недели — +25° днем, ночью +19°.

В понедельник, 14 сентября, небо затянут облака с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки. Днем воздух прогреется до +23°, ночью — до +19°.

Во вторник, 15 сентября, облачность будет переменной, также возможны осадки. Это самый прохладный день недели: днем +22°, ночью воздух охладится до +17°.

В среду, 16 сентября, облачно с прояснениями, без осадков, днем +23°, ночью +17°.

В четверг, 17 сентября, переменная облачность, без осадков, днем воздух прогреется до +23°, ночью — до +19°.

Таким образом, самым теплым днем недели в Одесской области станет воскресенье, 13 сентября, с температурой +25° днем, а самым прохладным — вторник, 15 сентября, когда воздух днем прогреется лишь до +22°. Общий перепад температур за неделю составляет 3 градуса, а осадки синоптики прогнозируют в понедельник, 14 сентября, и вторник, 15 сентября.

В дни с возможными осадками — в понедельник и вторник — стоит иметь при себе зонт и быть особенно осторожными за рулем из-за мокрой дороги. Остальную неделю погода остается комфортной для прогулок и повседневных дел.

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