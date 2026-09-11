Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: в Харьковской городской громаде начался прием документов на единовременную выплату 19 400 гривен на одно домохозяйство в рамках программы «Зимняя поддержка».

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области на отопительный сезон стала доступна более широкому кругу людей: в Харьковской городской территориальной громаде начался прием документов на единовременную выплату 19 400 гривен на одно домохозяйство.

Средства выплачивают в рамках государственной программы «Зимняя поддержка» на отопительный сезон 2026/2027 годов. О старте приема заявок сообщил Центр предоставления социальных услуг «Прозрачный офис», информирует издание «На пенсии». Цель программы — адресно поддержать семьи, которым сложнее всего пережить холодный период.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области предназначена не только переселенцам. На 19 400 гривен могут рассчитывать домохозяйства, в составе которых есть получатели государственной социальной помощи:

получатели пенсий по инвалидности и жилищных субсидий;

внутренне перемещенные лица, получающие помощь на проживание;

одинокие матери, многодетные семьи и семьи с детьми до трех лет;

дети-сироты, дети с инвалидностью, приемные и патронатные семьи;

лица, получающие помощь по уходу или выплаты для людей без права на пенсию.

Отдельно подчеркивают: люди с инвалидностью, одинокие нетрудоспособные пенсионеры и многодетные семьи могут получить средства, даже если на момент обращения они не получают ни одну из перечисленных выплат. Достаточно подтвердить соответствующий статус документами.

Как и куда подать заявление

Онлайн-оформление для этой программы не предусмотрено — нужно лично обратиться в Управление социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания в Харькове. Перед визитом советуют позвонить и записаться на прием: Шевченковский, Киевский и Салтовский районы — 0 800 573 434; Слободской район — +38 050 601 56 19; Холодногорский — +38 068 289 63 13.

Какие документы нужны

Прием документов продлится до 30 октября 2026 года. С собой нужно иметь оригиналы и копии паспорта, ИНН, справки или удостоверения, подтверждающего льготную категорию (справка ВПЛ, удостоверение об инвалидности), и банковские реквизиты счета в формате IBAN.

Подача заявления не гарантирует автоматического начисления: персональные данные передают на верификацию в Пенсионный фонд Украины, который проверяет соответствие критериям и отсутствие дублирования выплат в других программах.

Ранее Politeka сообщала, кто может получить 19 400 гривен по новой программе от государства.

Также Politeka сообщала, где ветераны могут получить поддержку в Харьковской области.