Дефицит продуктов в Кировоградской области стал темой обсуждений после того, как в магазинах Кропивницкого с полок исчезла соль.

Отключение света в Кировоградской области и удары по логистике добавили напряжения и на продуктовый рынок: в нескольких магазинах Кропивницкого с полок исчезла соль. Как сообщает Суспільне, журналисты проверили ситуацию в местных торговых сетях и выяснили, что произошло с товаром.

По словам работников магазинов, соль раскупили за считанные дни. Причина — не в отсутствии товара на складах, а в ажиотажном спросе: после сообщений об ударах по складам и логистическим маршрутам часть покупателей начала скупать базовые продукты про запас.

В то же время ритейлеры подчеркивают, что системного дефицита в Украине нет. Перебои с поставками носят временный и локальный характер, а запасов соли и других базовых товаров достаточно, чтобы быстро наполнить полки. Отдельные сети уже работают над тем, чтобы вернуть ассортимент в полном объеме.

Дефицит продуктов в Кировоградской области, как и в других регионах страны, связан с временными перебоями, а не с реальной нехваткой товара. В частности, сеть «Ашан» временно ограничила продажу базовых продуктов в одни руки, чтобы предотвратить спекуляции и массовые панические закупки. Представители торговли призывают украинцев не создавать искусственного ажиотажа.

Стоит ли скупать соль про запас

Соль — товар длительного хранения, и ее запасов в стране достаточно. Искусственный ажиотаж лишь опустошает полки и провоцирует необоснованный рост цен. Поэтому покупать соль и другие базовые продукты стоит в обычном режиме, без создания запасов на всякий случай.

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