В Винницкой общине ветераны проходят реабилитацию вместе с женами по городской программе социальной адаптации. Только за лето 2026 года через нее прошли 14 семей защитников, а с момента старта в 2025-м — уже более 20 семей.

Реабилитация ветеранов в Винницкой области вышла на новый уровень — с 2025 года защитники вместе с женами бесплатно проходят программу социальной адаптации, и этим летом ею воспользовались еще 14 семей.

Как сообщает Винницкий городской совет, услугу социальной адаптации для ветеранов и их семей в Винницкой общине предоставляют с 2025 года. Тогда через программу физического и психологического восстановления прошли 8 семей. После положительных результатов ее масштабировали, и теперь идет уже второй заезд ветеранских семей в реабилитационное учреждение. «За лето – это уже 14 семей: ветераны вместе с женами», – отметила директор департамента социальной политики Винницкого городского совета Валентина Войткова.

Как проходит программа восстановления

Социальная адаптация охватывает два этапа. Первый длится 8 дней и реализуется в лечебно-реабилитационном медицинском центре, где созданы безопасные и комфортные условия для восстановления физического и психоэмоционального состояния участников. Второй этап длится от трех до шести месяцев: специалисты Винницкого городского центра социальных служб сопровождают семью и продолжают психологическую поддержку уже по месту жительства ветерана.

Кто может присоединиться

Участниками программы могут стать воины, которые недавно уволились с военной службы — с этого момента должно пройти не более полугода. «Именно в этот период важна работа по реинтеграции ветерана в гражданскую жизнь, психологическое восстановление, возвращение в семью», – рассказал начальник управления ветеранской политики Николай Билик. Он добавил, что с семьями работают специалисты по сопровождению и работники ветеранских пространств, а впоследствии предлагают программы переквалификации, трудоустройства и ваучерной поддержки бизнеса от Винницкого городского совета.

С семьями работает мультидисциплинарная команда Винницкого городского центра социальных служб — психологи, координатор и специалист по социальной работе. Они проводят групповые занятия, тренинги, практические упражнения и индивидуальные консультации, помогают преодолевать последствия стресса, тревожности и психологической травматизации, обучают навыкам эмоциональной саморегуляции и улучшают коммуникацию в семье. «Важным преимуществом программы является возможность для ветеранов и членов их семей на определенное время отойти от повседневных трудностей», – говорит директор центра социальных служб Наталья Добровольская.

Сотрудничество с реабилитационным учреждением городской совет начал еще в 2025 году. До этого центр на бесплатной основе принял около 150 защитников и защитниц по собственной инициативе. Для каждого участника подбирают индивидуальный комплекс процедур, направленный на улучшение физического здоровья, восстановление работоспособности и общего самочувствия.

Куда обращаться ветеранам

Чтобы узнать об участии в программе социальной адаптации, ветераны Винницкой общины могут обратиться в департамент социальной политики Винницкого городского совета по телефону +38 0432 50-43-50 или написать на электронную почту gupszn@vmr.gov.ua. Специалисты подскажут, подпадает ли семья под условия программы, и помогут оформить участие в ближайшем заезде.

Среди тех, кто уже проходит программу, – ветеран Александр вместе с женой. Мужчина служил в 59-й бригаде и выполнял боевые задачи на покровском направлении. «Здесь очень красивая природа, физкультурные и реабилитационные занятия. Вместе с женой участвуем в психологических консультациях: в группах и индивидуально», – рассказал он.

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