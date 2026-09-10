Ситуация с безопасностью в регионе влияет на разные сферы жизни — от дефицита продуктов в Харьковской области до изменений в движении поездов: с 10 и 11 сентября здесь временно не будут курсировать 15 пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Пригородная пассажирская компания» АО «Укрзализныця».
Причина отмен — ситуация с безопасностью. Пригородные поезда не будут курсировать до ее улучшения, поэтому пассажирам советуют проверять актуальное расписание перед поездкой.
Какие электрички отменили с 10 сентября
С 10 сентября временно не курсируют следующие пригородные поезда:
- №6825 Харьков-Пассажирский — Лозовая;
- №6826 Лозовая — Харьков-Пассажирский;
- №6169/6170 Пересечная — Харьков-Пассажирский;
- №6173/6174 Харьков-Левада — Рогозянка;
- №6177 Рогозянка — Харьков-Пассажирский;
- №6181 Харьков-Пассажирский — Рогозянка;
- №6403 Харьков-Пассажирский — Изюм;
- №6430 Изюм — Харьков-Пассажирский;
- №6407 Харьков-Пассажирский — Изюм;
- №6428 Изюм — Шебелинка.
Отмены с 11 сентября
Еще пять рейсов не выйдут на маршрут с 11 сентября:
- №6414 Лозовая — Харьков-Пассажирский;
- №6319 Харьков-Пассажирский — Мерчик;
- №6322 Мерчик — Харьков-Пассажирский;
- №6157 Харьков-Пассажирский — Мерчик;
- №6158 Мерчик — Харьков-Пассажирский.
Какие рейсы изменят маршрут
Помимо полной отмены, часть электричек изменит конечную станцию. С 10 сентября поезда №6410, 6408, 6419, 6432, 6431, 6433 будут курсировать из Харькова до Балаклеи вместо Савинцев и Изюма.
С 17 сентября поезд №7001 из Харькова вместо Лозовой будет курсировать до Герсевановского, а №6828 — из Герсевановского до Златополя вместо Лозовой.
Почему отменили поезда
РФ неоднократно наносила удары по пассажирским поездам и электричкам в Харьковской области и других регионах. Так, 9 сентября российский «Шахед» ударил по поезду Харьков — Изюм, в результате чего пострадали 8 человек.
Как узнать актуальное расписание
Пассажирам советуют перед поездкой проверять расписание пригородных поездов на официальных ресурсах «Укрзализныци», в кассе вокзала или через мобильное приложение. Время возобновления движения будет зависеть от улучшения ситуации с безопасностью в регионе.
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