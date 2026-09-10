В Харьковской области с 10 и 11 сентября временно не будут курсировать 15 пригородных поездов, еще ряд рейсов изменит маршрут. Причина — ситуация с безопасностью в регионе.

Ситуация с безопасностью в регионе влияет на разные сферы жизни — от дефицита продуктов в Харьковской области до изменений в движении поездов: с 10 и 11 сентября здесь временно не будут курсировать 15 пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Пригородная пассажирская компания» АО «Укрзализныця».

Причина отмен — ситуация с безопасностью. Пригородные поезда не будут курсировать до ее улучшения, поэтому пассажирам советуют проверять актуальное расписание перед поездкой.

Какие электрички отменили с 10 сентября

С 10 сентября временно не курсируют следующие пригородные поезда:

№6825 Харьков-Пассажирский — Лозовая;

№6826 Лозовая — Харьков-Пассажирский;

№6169/6170 Пересечная — Харьков-Пассажирский;

№6173/6174 Харьков-Левада — Рогозянка;

№6177 Рогозянка — Харьков-Пассажирский;

№6181 Харьков-Пассажирский — Рогозянка;

№6403 Харьков-Пассажирский — Изюм;

№6430 Изюм — Харьков-Пассажирский;

№6407 Харьков-Пассажирский — Изюм;

№6428 Изюм — Шебелинка.

Отмены с 11 сентября

Еще пять рейсов не выйдут на маршрут с 11 сентября:

№6414 Лозовая — Харьков-Пассажирский;

№6319 Харьков-Пассажирский — Мерчик;

№6322 Мерчик — Харьков-Пассажирский;

№6157 Харьков-Пассажирский — Мерчик;

№6158 Мерчик — Харьков-Пассажирский.

Какие рейсы изменят маршрут

Помимо полной отмены, часть электричек изменит конечную станцию. С 10 сентября поезда №6410, 6408, 6419, 6432, 6431, 6433 будут курсировать из Харькова до Балаклеи вместо Савинцев и Изюма.

С 17 сентября поезд №7001 из Харькова вместо Лозовой будет курсировать до Герсевановского, а №6828 — из Герсевановского до Златополя вместо Лозовой.

Почему отменили поезда

РФ неоднократно наносила удары по пассажирским поездам и электричкам в Харьковской области и других регионах. Так, 9 сентября российский «Шахед» ударил по поезду Харьков — Изюм, в результате чего пострадали 8 человек.

Как узнать актуальное расписание

Пассажирам советуют перед поездкой проверять расписание пригородных поездов на официальных ресурсах «Укрзализныци», в кассе вокзала или через мобильное приложение. Время возобновления движения будет зависеть от улучшения ситуации с безопасностью в регионе.

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