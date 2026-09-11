С 1 сентября на Прикарпатье бесплатное горячее питание получают ученики всех классов — с первого по одиннадцатый. Государство направило на это для области более 604 миллионов гривен.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Ивано-Франковской области — лишь одно из направлений поддержки региона. С 1 сентября бесплатное горячее питание здесь получают ученики всех классов — с первого по одиннадцатый, и государство направило на это более 604 миллионов гривен.

О нововведении рассказала глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук в эфире программы «Про головне в деталях».

Ранее бесплатное питание за средства государственного бюджета получали только ученики первых и четвертых классов. Дети льготных категорий питались за счет территориальных общин. Теперь государственная субвенция покрывает обеды для всех школьников с 1-го по 11-й класс.

Как готовили школы к бесплатному питанию

Подготовка длилась все лето. Главы общин и департамент образования и науки области обустраивали пищеблоки, закупали оборудование, посуду и посудомоечные машины, а также решали вопрос с персоналом.

«Это очень много работы, которую в течение всего лета выполняли наши территориальные общины. Но все справились, все большие молодцы», — отметила Онищук.

В результате с 1 сентября бесплатное горячее питание заработало во всех учебных заведениях области. После начала учебного года глава ОВА посетила школы, в частности Ворохтянский и Тисменицкий лицеи.

Что изменилось для детей и родителей

В Тисменицком лицее, к примеру, открыли девять STEM-лабораторий и современных кабинетов, где ученики изучают химию и физику и проводят лабораторные занятия. Школы также получили микроскопы для биологии и модернизированные доски.

Онищук призвала родителей ежедневно интересоваться, что ели дети в школе и была ли еда вкусной. «Лучшие инвестиции, которые могут быть, — это инвестиции в наших детей, потому что дети — это наше будущее», — подытожила она.

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