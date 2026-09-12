Запорожская область расширяет сотрудничество со швейцарской христианской миссией «Свет на Востоке» (Licht im Osten). Речь идет о поддержке детей, вынужденных переселенцев, медицинских и образовательных учреждений и развитии гуманитарных проектов.

Гуманитарная помощь для ВПО в Запорожье получит новый импульс — областные и городские власти договорились о расширении сотрудничества со швейцарской христианской миссией «Свет на Востоке» (Licht im Osten, LIO).

Как сообщает телеканал МТМ Запорожье, представители областного и городского совета встретились с делегацией миссии, чтобы обсудить поддержку детей, вынужденных переселенцев, медицинских и образовательных учреждений, а также развитие гуманитарных проектов.

Чем «Свет на Востоке» помогает Запорожью

Licht im Osten — швейцарская христианская миссия и гуманитарная организация. В Украине она помогает пострадавшим от войны и вынужденным переселенцам, поддерживает детей, помогает с обустройством медицинских и образовательных учреждений и развивает местные гуманитарные инициативы.

Одним из ключевых направлений совместной работы региона с организацией является проект «Забота рядом». По нему семьи получают необходимую гуманитарную помощь. Кроме того, LIO поддерживает общественную организацию «Городской центр помощи».

При содействии миссии в одной из больниц Запорожья уже отремонтировали три палаты. Ежегодно к рождественским праздникам организация передает детям Запорожской области более 3 тысяч подарков.

Что увидела швейцарская делегация

Во время рабочей поездки в Запорожье представители швейцарской делегации побывали в новом хирургическом корпусе детской больницы с противорадиационным укрытием. Он позволяет проводить операции без прерывания медицинской помощи даже во время воздушных тревог.

Также гости посетили «Городской центр помощи», ознакомились с развитием проекта «Забота рядом» и передали гуманитарную помощь и оснащение Транзитному центру, который принимает эвакуированных жителей прифронтовых громад.

Какую помощь могут получить переселенцы

Переселенцы и семьи, нуждающиеся в поддержке, могут обращаться в «Городской центр помощи» в Запорожье — через него, в частности, реализуется проект «Забота рядом». Дополнительную гуманитарную помощь и оснащение получает и Транзитный центр, куда прибывают эвакуированные из прифронтовых громад.

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