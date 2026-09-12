Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 13 по 19 сентября показывает, что синоптики ожидают возможные осадки в начале недели, а максимальная дневная температура поднимется до +23°.

погода удивит жителей Одесской области — таким прогнозом синоптики начинали прошлую неделю, и новые данные подтверждают похожую тенденцию: первые два дня новой недели принесут возможные осадки, а далее область ждет стабильное потепление до +23°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в Одесской области на протяжении недели с 13 по 19 сентября будет колебаться от +19° до +23°.

В воскресенье, 13 сентября, воздух прогреется до +22° днем, а ночью опустится до +19°. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 14 сентября, столбики термометров днем покажут лишь +19° — самую низкую дневную отметку за всю неделю, а ночью воздух охладится до +17°. Облачно с прояснениями, также возможны осадки.

Во вторник, 15 сентября, температура днем поднимется до +22°, а ночью опустится до +15°. Облачность будет переменной, осадков не прогнозируют.

В среду, 16 сентября, днем удержится на отметке +22°, ночью — +15°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В четверг, 17 сентября, синоптики ожидают самую теплую дневную погоду недели — +23°, ночью температура составит +17°. Облачность незначительная, осадков не будет.

В пятницу, 18 сентября, днем воздух прогреется до +22°, а ночью останется теплым — +20°. Небо малооблачное, без осадков.

В субботу, 19 сентября, температура снова поднимется до +23° днем и +19° ночью. Облачность незначительная, осадков не прогнозируют.

Самым теплым днем недели станет четверг, 17 сентября, с дневной температурой +23°, а самым прохладным — понедельник, 14 сентября, когда днем будет лишь +19°. Перепад температур за неделю составляет 4°. Осадки синоптики прогнозируют в начале недели — в воскресенье, 13 сентября, и в понедельник, 14 сентября, остальные дни ожидается сухо.

В дни с возможными осадками — в воскресенье и понедельник — жителям области стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги. В другие дни, когда температура держится на уровне +22...+23°, комфортно планировать прогулки и дела на свежем воздухе.

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