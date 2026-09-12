В Днепре и области покупатели заметили пустые полки в магазинах сети АТБ — часть привычных позиций временно исчезла из ассортимента. В компании назвали две причины ситуации и рассказали, когда она нормализуется.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области стал заметнее для обычных покупателей — в магазинах сети АТБ, расположенных в Днепре и районах области, посетители всё чаще видят пустые торговые полки, где не хватает отдельных позиций товаров.

В компании объяснили, что ситуация не связана с каким-то одним фактором: её вызвали сразу два процесса, наложившиеся друг на друга в последние дни.

Перестройка логистической системы

Первая причина — внутренняя перестройка логистики. В сети отметили, что сейчас идёт реорганизация процессов доставки и хранения продукции, направленная на то, чтобы в будущем товары попадали на полки быстрее и с меньшими потерями.

На период таких изменений отдельные маршруты поставок работают с перебоями, поэтому часть позиций в магазинах временно отсутствует.

Резкий рост спроса

Второй фактор — всплеск потребительского спроса. Покупатели начали активнее разбирать базовые продукты, что вместе с перестройкой логистики и привело к временному дефициту отдельных товаров на полках.

В компании подчёркивают, что речь идёт именно о временных трудностях с ассортиментом, а не о системной нехватке продуктов. Сеть уже принимает меры, чтобы стабилизировать наполнение магазинов в ближайшее время.

Покупателям, которые не находят привычный товар в конкретном магазине, советуют проверять наличие в других точках сети или возвращаться за покупкой позже — ассортимент постепенно восстанавливают.

Ранее Politeka сообщала, риски дефицита продуктов в Днепропетровской области: где ввели ограничения на продажу товаров.

Также Politeka сообщала, экономист рассказал, какими товарами лучше запастись на случай дефицита.