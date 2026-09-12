Графики отключения света в Чернигове с 13 по 15 сентября предусматривают плановые отключения из-за технического обслуживания сетей — временно без электроэнергии останутся жители десятков улиц.

Графики отключения света в Чернигове на ближайшие дни снова обновились — энергетики опубликовали план плановых отключений на 13, 14 и 15 сентября.

Графики отключения света в Чернигове с 13 по 15 сентября связаны с техническим обслуживанием электросетей, поэтому без света временно останутся как дачные товарищества, так и жители десятков центральных улиц города.

О графике работ сообщает «Черниговоблэнерго» — полный перечень адресов и часов опубликован на официальной странице chernihivoblenergo.com.ua/power_outages.

Какие адреса обесточат 13 сентября

В воскресенье, 13 сентября, отключения запланированы с 08:00 до 20:00. Под них попадают преимущественно частный сектор и садовые участки: дачное товарищество «Лелека», улица Набережная и Первая Набережная. Это наименьший по охвату день в этом цикле плановых работ.

14 сентября — самый масштабный день

В понедельник, 14 сентября, с 09:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители более 90 улиц города. Среди них упоминаются 1-й и 2-й Глуховские переулки, улицы Алексеева, Антония Печерского, Свята, Святославская, Варзара, Ольговичей, Липинского, а также переулки Гайовый и Весенний.

15 сентября — повторные и новые отключения

Во вторник, 15 сентября, действует тот же временной промежуток — с 09:00 до 17:00. Энергетики повторят отключения на многих улицах, которые обесточивали накануне, и дополнительно отключат новые адреса: улицы Земская, Мачеретовская, Перемоги и Полуботка.

Что делать во время планового отключения

Чтобы пережить несколько часов без света комфортно, энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, подготовить фонарики и запас воды, а также отключить из розеток чувствительную к перепадам напряжения технику. После завершения работ подачу электроэнергии восстанавливают без дополнительных заявок от потребителей.

Ранее Politeka сообщала, новые отключения света в Чернигове: перечень улиц и график на 10 и 11 сентября.

Также Politeka сообщала, зарядите павербанки: энергетики предупредили о графиках отключения света в Черниговской области 9 и 10 сентября.