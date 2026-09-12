Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области доступна в обновленной программе УВКБ ООН — рассказываем, кто, сколько и на каких условиях может получить деньги в 2026 году.

Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области в 2026 году предоставляется по обновленным правилам УВКБ ООН. С апреля 2026 года организация перешла от многоцелевой денежной помощи к подходу «Денежная помощь по приоритетам» (ДПП), в рамках которого поддержку получают наиболее уязвимые переселенцы, эвакуированные и люди, вернувшиеся домой.

Черниговская область входит в перечень 16 регионов, где работают центры регистрации программы. Поэтому внутренне перемещенные лица, проживающие на Черниговщине, могут подать заявку на выплату через партнеров УВКБ ООН — лично или онлайн.

Кто и сколько может получить

Программа разделена на четыре приоритета с разными суммами. Для эвакуированных (ДПП 2) выплата составляет 12 300 грн на человека — единоразово за три месяца. Столько же получают домохозяйства, пострадавшие от обстрелов (ДПП 3).

Для тех, кто проживает в пределах 0–50 км от прифронтовых громад или границы с РФ (ДПП 1), предусмотрено 10 800 грн на человека сроком на шесть месяцев — с возможностью получить всю сумму одним платежом.

Переселенцы, которые находятся в перемещении более шести месяцев и не могут получить государственную помощь на проживание (ДПП 4), имеют право на ежемесячные выплаты: 2 000 грн на взрослого и 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью. Эту поддержку предоставляют только по направлению.

Отдельно выплачивают деньги тем, кто вернулся домой в течение последних 12 месяцев: 3 600 грн в месяц в течение трех месяцев (всего 10 800 грн) — одним платежом.

Как оформить выплату

Заявку можно подать онлайн в очереди на регистрацию через сайт r2p.org.ua или непосредственно в центре регистрации. Во время собеседования нужны: налоговый номер, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, справка ВПЛ (при наличии), IBAN гривневого счета и свидетельства о рождении детей.

Также могут понадобиться документы об опекунстве и медицинское заключение об инвалидности. Условия по каждому приоритету описаны на официальном сайте УВКБ ООН в Украине.

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