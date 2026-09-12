Подорожание продуктов в Одесской области ощущают в каждом чеке: по данным ценового мониторинга Минфина, всего за месяц сахар подорожал более чем на 10%, а куриные яйца — почти на четверть.

Подорожание продуктов в Одесской области набирает обороты: по данным ценового мониторинга Минфина, всего за месяц сахар, куриные яйца и отдельные виды свинины заметно выросли в цене в крупных торговых сетях.

Цены обновлены по состоянию на 11 сентября 2026 года. Их собирают в магазинах Auchan, Novus, Metro и Megamarket, которые работают и в Одессе, поэтому для местных покупателей это те же ценники, что и на полках областного центра.

Сахар подорожал более чем на 10%

Килограмм кристаллического сахара теперь в среднем стоит 33,55 гривни. Для сравнения: в августе 2026 года средняя цена составляла 30,22 гривни, то есть за месяц продукт прибавил около 11%.

Самый дешевый сахар фиксируют в Novus (31,89 грн/кг) и Auchan (31,90 грн/кг), в Metro — 31,90 гривни, а самый дорогой — в Megamarket: 38,50 гривни за килограмм.

Куриные яйца: самый резкий месячный скачок

Яйца подорожали заметнее всего. Десяток яиц «Квочка» категории С1 теперь в среднем стоит 69,55 гривни против 57,12 гривни в августе — рост почти на 22%.

Похожая картина и у других марок: десяток «Ясенсвит» С1 подорожал с 59,49 до 74,75 гривни (+25,7%), а упаковка из 18 яиц «Ясенсвит» — со 106,95 до 129,00 гривни (+20,6%).

Свинина: что подорожало больше всего

В свинине заметнее всего прибавил ошеек — с 314,38 до 349,92 гривни за килограмм (+11,3%). Грудинка выросла со 205,75 до 214,15 гривни за килограмм (+4,1%).

В то же время лопатка немного подешевела: в августе она стоила 222,67 гривни, теперь — 218,37 гривни за килограмм. Так что рост в мясной группе неравномерный, но базовые позиции для ежедневного меню все равно тянут чек вверх.

Что это значит для семейного бюджета

Бакалейная группа вместе с сахаром продолжает дорожать, а яйца демонстрируют самый резкий месячный скачок. Тем, кто планирует расходы, стоит закладывать больше на сахар, яйца и мясо — именно эти позиции быстрее всего реагируют на сезонные и логистические факторы.

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