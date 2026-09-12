Денежная помощь для ВПО в Запорожской области: Эстонский совет по делам беженцев (ERC) открыл регистрацию на программу поддержки уязвимых домохозяйств — рассказываем, кому и сколько готовы выплатить.

Денежная помощь для ВПО в Запорожской области от Эстонского совета по делам беженцев — это новая программа поддержки уязвимых домохозяйств, пострадавших из-за войны. Регистрация на нее уже открыта: рассказываем, кому и сколько готовы выплатить.

Осенью 2026 года Эстонский совет по делам беженцев (ERC) запустил программу денежной помощи для поддержки собственного производства базовых продуктов питания. Ее цель — улучшить продовольственную безопасность наиболее уязвимых семей. В Запорожской области программа действует на территории Запорожского района.

Как сообщается на официальном сайте Эстонского совета по делам беженцев (ERC), прием заявок идет через онлайн-форму. Заполнение анкеты не гарантирует получение средств — специалисты оценивают гуманитарную ситуацию каждой семьи отдельно.

Сумма выплаты зависит от выбранного направления деятельности. На производство продуктов растительного происхождения в открытом грунте или в теплице предусмотрено 16 600 гривен, на производство яичной и мясной продукции (разведение птицы, свиней, кроликов, нутрий) — 12 780 гривен, а на производство молочной продукции (коровы, козы, овцы) — 17 381 гривну. Деньги выплачивают единовременным платежом по одному из видов деятельности.

Чтобы претендовать на помощь, домохозяйство должно соответствовать хотя бы одному критерию уязвимости. Это семьи с лицами с инвалидностью I–II группы или тяжелыми хроническими болезнями, семьи только из пожилых людей (от 60 лет), домохозяйства с тремя и более несовершеннолетними детьми, беременными или детьми до двух лет, а также семьи с ветеранами, завершившими службу, и молодые семьи до 24 лет.

Какие документы нужны

Для регистрации понадобятся справка переселенца (если перемещение произошло более полугода назад), медицинская справка о ранении или психологической травме, подтверждение потери члена семьи или справка об инвалидности, акт о разрушенном или поврежденном имуществе, а также подтверждение проживания в населенном пункте из перечня территорий, где шли боевые действия.

Заявку подает представитель домохозяйства онлайн: в форме указывают контактные данные, местонахождение, статус перемещения, информацию о доходах и загружают подтверждающие документы. После проверки специалисты ERC свяжутся с заявителем для уточнения деталей.

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