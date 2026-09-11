Во Франковской громаде обсуждают возможный пересмотр стоимости вывоза нечистот из септиков. Жители выступают против подорожания, а городской голова пообещал обратиться в «Водоканал» по поводу дополнительных переговоров.

Повышение коммунальных тарифов в Ивано-Франковске снова оказалось в центре внимания жителей — теперь во Франковской громаде обсуждают возможный пересмотр стоимости вывоза нечистот из септиков.

О ситуации сообщает издание MEGA. По его данным, вопрос пересмотра цены услуги сейчас находится на стадии обсуждения — окончательного решения ещё не принято, поэтому действующие тарифы продолжают действовать.

Наибольшее беспокойство из-за вероятного подорожания выразили жители сельских территорий громады. Они настаивают, чтобы плату за вывоз стоков не повышали, поскольку считают нынешние тарифы справедливыми и доступными для большинства населения.

Что пообещал городской голова

Городской голова Ивано-Франковска заверил, что лично обратится в коммунальное предприятие «Водоканал» с просьбой провести дополнительные переговоры по тарифообразованию. Глава громады подчеркнул, что важно сохранить баланс между экономической целесообразностью и социальной ответственностью.

Представители городской власти также обратили внимание на необходимость внедрить контроль за сливом сточных вод в пределах города. Это должно способствовать более эффективному управлению коммунальными ресурсами и обеспечить экологическую безопасность и более комфортные условия для жителей.

Что делать жителям

Пока новый тариф не утверждён, вывоз нечистот из септиков предоставляется по действующим расценкам. Все заинтересованные стороны приглашают к открытому обсуждению, чтобы вместе найти решение, учитывающее интересы и жителей, и коммунальных служб.

Тем, кто хочет узнать актуальную стоимость услуги или присоединиться к консультациям по её пересмотру, стоит обратиться в громаду или коммунальное предприятие «Водоканал».

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