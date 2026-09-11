Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области — это программа «Уход на дому» благотворительного фонда «Каритас Донецк», работающая в Днепре и пригородах.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области сделал поддержку уязвимых людей еще более важной, поэтому благотворительный фонд «Каритас Донецк» продолжает программу «Уход на дому». Она предоставляет гуманитарную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области — бесплатно и без ограничений по статусу.

Программа охватывает 220 бенефициаров: 30% — местные жители, 70% — внутренне перемещенные лица. Помощь оказывают как в самом Днепре, так и в пригородах — в Краснополье, Старых Кодаках, Любимовке, Таромском и Подгородном. Заботятся о людях, имеющих собственное жилье, а также о тех, кто живет в модульном городке, коллективных центрах и общежитиях.

Какие услуги предоставляют пенсионерам

Специалисты фонда помогают с самообслуживанием, наблюдают за состоянием здоровья и содействуют в оформлении документов. Отдельно социальные работники сопровождают ВПЛ в социальные службы и Ощадбанк для прохождения идентификации, необходимой для получения пенсий.

Также подопечным помогают с ведением домашнего хозяйства и покупками, оказывают гуманитарную и психологическую поддержку. Работает прачечная: благодаря наличию стиральных машин и сушилки люди могут постирать и получить сухое чистое белье.

При необходимости в фонде можно взять напрокат специализированное оборудование: ходунки, костыли, кресла-туалет, матрасы для лежачих больных и другие реабилитационные средства. Это помогает семьям, ухаживающим за старшими родственниками, не тратить деньги на дорогую технику.

Как получить помощь

Обратиться можно по телефонам «горячей» линии фонда «Каритас Донецк» в городе Днепр: (098) 665 73 88, (095) 459 55 20, (073) 459 55 20. Действуют также телефонные линии «Уход на дому»: (068) 922 30 41 и (099) 425 31 28.

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