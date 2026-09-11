Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 12 по 18 сентября показывает стремительный перепад температур: от +28° в начале недели до +18° во вторник, 15 сентября, с возможными осадками в понедельник и вторник.

Предыдущий прогноз погоды для Днепропетровщины уже предупреждал о стремительном изменении погоды в конце прошлой недели, и новые данные Гидрометцентра подтверждают: с 12 по 18 сентября регион снова ждет резкий перепад температур — от +28° на выходных до +18° во вторник.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +18° до +28°, а ночные — от +14° до +18°.

В субботу, 12 сентября, воздух прогреется до +28°, ночью температура опустится до +16°. Облачность ожидается переменная, осадков синоптики не прогнозируют.

В воскресенье, 13 сентября, дневная температура удержится на отметке +28°, а ночью составит +17°. Облачность останется переменной, без осадков.

В понедельник, 14 сентября, столбики термометров опустятся до +23° днем и +18° ночью. Облачность переменная, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 15 сентября, температура снизится до +18° днем — это самый прохладный день недели, ночью +15°. Небо укроют облака, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В среду, 16 сентября, воздух прогреется до +19°, ночью похолодает до +14°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 17 сентября, дневная температура поднимется до +22°, ночная составит +15°. Небо будет малооблачным, осадков не ожидается.

В пятницу, 18 сентября, температура днем достигнет +23°, ночью — +15°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Самыми теплыми днями недели станут суббота и воскресенье, 12 и 13 сентября, когда днем будет +28°. Самым прохладным ожидается вторник, 15 сентября, когда максимум составит лишь +18°. Перепад температур за неделю достигнет 10°. Осадки прогнозируют в понедельник, 14 сентября, и вторник, 15 сентября.

Синоптики советуют жителям Днепропетровской области учесть резкий перепад температур: в начале недели, когда воздух прогреется до +28°, стоит пить больше воды и планировать активные дела на утренние и вечерние часы, избегая жары в обед. Но уже с понедельника температура начнет быстро снижаться, поэтому стоит заранее позаботиться о теплой одежде — особенно это касается людей пожилого возраста. В дни с возможными осадками, 14 и 15 сентября, не забывайте о зонте и будьте осторожны за рулем.

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