Руководитель АО «Запорожьеоблэнерго» Андрей Стасевский рассказал, от чего будет зависеть наличие света в домах запорожцев этой зимой и могут ли вернуться многочасовые графики отключений.

Ситуация с отключениями в Запорожье остаётся напряжённой. Накануне зимы руководитель АО «Запорожьеоблэнерго» Андрей Стасевский в интервью порталу «Акцент» рассказал, от чего будет зависеть наличие света в домах горожан и стоит ли снова готовиться к многочасовым отключениям.

По его словам, регион готовится к разным сценариям прохождения зимы 2026–2027 годов. Ключевые объекты энергетической инфраструктуры защищают сооружениями и антидроновыми сетками, а критически важные объекты обеспечивают резервным питанием. В то же время подготовка к самому сложному сценарию не означает, что город большую часть суток будет сидеть без электроэнергии.

Стасевский назвал два определяющих фактора. Первый — объёмы производства электроэнергии на тепловых, гидро- и атомных станциях. Из-за массированных российских атак и временной оккупации Запорожской АЭС Украина потеряла значительную часть этих мощностей. Если производство становится меньше потребления, в Объединённой энергосистеме возникает дефицит, и НЭК «Укрэнерго» может применять ограничения — в том числе графики почасовых отключений.

Второй фактор — состояние магистральных сетей «Укрэнерго», по которым электроэнергию передают облэнерго. Их повреждения в результате обстрелов также приводят к вынужденным ограничениям — как по всей стране, так и в отдельных кластерах областей. Прошлой осенью Запорожская область уже столкнулась с тем, что из-за повреждения сетей в регионе действовали значительно более строгие графики, чем на остальной территории Украины.

Несмотря на аномальную жару, этим летом графики применяли в минимальном объёме — лишь в течение трёх дней, и то без отключения более чем одной очереди одновременно. Энергетики объясняют это развитием распределённой генерации, импортом электроэнергии из Европы и защитными сооружениями на объектах передачи.

Вернутся ли отключения на 8–12 часов

При нынешнем состоянии Объединённой энергосистемы длительные ограничения потребления, по словам руководителя «Запорожьеоблэнерго», исключены. Однако точный прогноз на всю зиму дать невозможно: первопричина всех проблем в энергетике — российские удары, а предсказать, когда и куда враг нанесёт следующий удар, не может никто.

«Наша задача — сделать всё возможное, чтобы даже после новых повреждений обеспечить потребителей Запорожской области электроэнергией или как можно быстрее восстановить её распределение», — подчеркнул Стасевский.

Как сети защищают и ускоряют восстановление

Электросети «Запорожьеоблэнерго» находятся в зоне поражения вражеских БПЛА и КАБов, поэтому постоянно получают повреждения, которые обесточивают от нескольких десятков до десятков тысяч потребителей. В ответ компания первой среди украинских операторов начала возводить на подстанциях железобетонные укрытия второго уровня. На сегодня более 90% ключевых энергообъектов уже оснащены такой защитой, до конца октября работы завершат на 100%.

Также в регионе возводят первые в Украине две подземные подстанции для распределения электроэнергии, а энергообъекты накрывают антидроновыми сетками — на начало сентября выполнение достигло 95%. Чтобы ускорить восстановление, «Запорожьеоблэнерго» наладило собственную крупноузловую сборку трансформаторов: с августа 2025 года изготовлено более двух десятков единиц. В августе 2026 года успешно испытали первый разъединитель на 35 кВ, изготовленный собственными силами.

Отдельное решение — комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН) 6–10 кВ, которое на подстанцию доставляют уже собранным и монтируют за одни сутки, тогда как раньше восстановление требовало как минимум недели. За прошлый год собственными силами компании восстановили более 250 единиц оборудования. Благодаря этому свет удаётся возвращать вдвое-втрое, а местами в 5–7 раз быстрее, чем это было бы возможно в мирное время. В июне–августе энергетики ежедневно в среднем повторно запитывали около 10 тысяч семей.

Для восстановления, по словам руководителя, одинаково важны оборудование, финансирование и подготовленные специалисты, поэтому компания работает комплексно: формирует аварийный запас, расширяет ремонтную базу и сотрудничает с Министерством энергетики и иностранными партнёрами. Впереди — непростая зима, главным вызовом которой будут не столько морозы, сколько вражеские атаки.

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