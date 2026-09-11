Подорожание продуктов в Полтавской области продолжается: в сентябре средние цены на муку, сахар и гречку выросли по сравнению с августом, а больше всего за месяц прибавил сахар.

Цены на продукты в Полтавской области снова пошли вверх. Как свидетельствуют данные портала Минфин (minfin.com.ua) по состоянию на 11 сентября, средние цены на муку, сахар и гречку в сентябре выросли по сравнению с августом.

Заметнее всего подорожал сахар. Килограмм кристаллического сахара сейчас в среднем стоит 33,55 грн, тогда как в августе среднемесячная цена составляла 30,22 грн — то есть за месяц продукт прибавил сразу 3,33 грн, или около 11%. Дороже всего сахар обойдется в Megamarket — 38,50 грн за килограмм, а в Auchan, Novus и Metro цена держится на уровне 31,89–31,90 грн.

Мука дорожает медленнее. Пшеничная мука «Хуторок» в фасовке 1 кг сейчас стоит в среднем 36,72 грн против 35,88 грн в августе, а упаковка 2 кг — 72,64 грн против 70,96 грн. В Novus килограмм муки можно найти за 34,93 грн, в Megamarket — за 38,50 грн.

Гречка также прибавила в цене, хотя и меньше сахара. Средняя стоимость килограмма гречки составляет 76,20 грн против 74,63 грн в августе. При этом разброс цен между сетями большой: в Metro гречку продают по 65,90 грн, в Novus и Auchan — по 69,99 и 69,90 грн, а в Megamarket ценник достигает 99,00 грн за килограмм.

Подорожание продуктов в Полтавской области остается умеренным, но больше всего за месяц прибавил именно сахар: мука и гречка выросли лишь на 0,84–1,68 грн и 1,57 грн соответственно. Обновленные цены портал Минфин фиксирует ежедневно на основе данных сетей Novus, Auchan, Metro и Megamarket, которые представлены и в Полтаве.

Что стоит учесть покупателям

Самые дешевые позиции сейчас стоит искать в разных сетях: сахар — в Auchan или Novus (31,89–31,90 грн), муку 1 кг — в Novus (34,93 грн), а гречку выгоднее всего брать в Metro (65,90 грн за килограмм).

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