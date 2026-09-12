Доплаты для пенсионеров в Полтавской области могут получать неработающие пенсионеры из числа военнослужащих, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. В Пенсионном фонде объяснили, кому именно и на каких условиях назначается такая надбавка.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области касаются прежде всего бывших военных. Право на надбавку на нетрудоспособных членов семьи имеют неработающие пенсионеры, которым назначена пенсия за выслугу лет или по инвалидности согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (Закон № 2262-XII).

Кто именно считается нетрудоспособным членом семьи, определяет статья 30 этого закона. В частности, к ним относятся дети в возрасте до 18 лет, а также другие лица, которые находятся на содержании пенсионера и не имеют собственного дохода.

Надбавка начисляется в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, — на каждого нетрудоспособного члена семьи отдельно. То есть чем больше иждивенцев, тем больше будет общая сумма доплаты к пенсии.

Важное условие: надбавку назначают только на тех членов семьи, которые не получают других выплат. В частности, речь идет о пенсии из солидарной системы, государственной социальной помощи лицам без права на пенсию или лицам с инвалидностью, помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также помощи на детей одиноким матерям.

Как объяснили в Пенсионном фонде, если пенсионер одновременно имеет право и на пенсию, и на социальную помощь, он выбирает что-то одно. А если в семье двое или больше пенсионеров, нетрудоспособного иждивенца учитывают для надбавки только одному из них — по их выбору.

Какие документы нужны для оформления

Перечень документов определен постановлением правления Пенсионного фонда от 30.01.2007 № 3-1. Обычно нужны паспорт и идентификационный код заявителя, документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, при необходимости — решение суда), а также сведения о совместном проживании пенсионера с иждивенцами по одному адресу.

Обратиться с заявлением можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда в Полтавской области или подать документы онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ. Специалисты проверяют право на надбавку и назначают ее с месяца обращения.

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