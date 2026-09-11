Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предоставляют через Днепровский городской территориальный центр социального обслуживания. В прошлом году бесплатные обеды там ежедневно получали около 10 тысяч пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Помощь для ВПЛ в Днепропетровской области не ограничивается денежными выплатами — в Днепре действует еще и программа бесплатного питания. По данным департамента социальной политики Днепровского городского совета, в течение 2025 года услугами городского территориального центра социального обслуживания воспользовались почти 12 тысяч пожилых жителей и людей с инвалидностью.

Из них около 10 тысяч человек ежедневно получали бесплатные обеды. Это горячее питание для тех, кому из-за возраста или состояния здоровья трудно готовить самостоятельно. Кроме обедов, в отделениях дневного пребывания центра работают группы здоровья, занятия с психологом и творческие кружки.

Кто может получить бесплатные обеды

Бесплатные продукты и обеды рассчитаны прежде всего на пенсионеров, пожилых людей и лиц с инвалидностью, состоящих на учете в управлениях социальной защиты населения. Поддержку получают и внутренне перемещенные лица — в прошлом году только к проекту «Университет третьего возраста» присоединились 202 переселенца.

Город предлагает и другие виды поддержки: адресную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатное санаторно-курортное лечение и продуктовые наборы. В 2025 году материальную помощь от города получили 5 699 человек на общую сумму более 40,5 миллиона гривен.

Как оформить бесплатное питание

Чтобы получить бесплатные обеды, нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или проживания. С собой стоит иметь паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий статус — пенсионное удостоверение или справку внутренне перемещенного лица.

После подачи заявления специалисты определяют право человека на услугу и направляют его в ближайший территориальный центр. Консультацию можно получить непосредственно в управлении соцзащиты по месту проживания.

Ранее Politeka сообщала, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляют по городской программе.

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