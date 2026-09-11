Доплаты для пенсионеров в Харьковской области начисляются автоматически — обращаться в Пенсионный фонд не нужно. После 70, 75 и 80 лет к пенсии добавляют 300, 456 и 570 гривен соответственно.

Работа в Харьковской области и доход пенсионеров — темы, которые одинаково волнуют пожилых жителей региона. В Пенсионном фонде Украины напомнили: доплаты для пенсионеров в Харьковской области за возраст начисляются автоматически, поэтому никаких заявлений подавать не нужно.

Размер возрастной надбавки зависит от того, сколько лет исполнилось человеку. После достижения 70 лет к пенсии добавляют 300 гривен. Когда исполняется 75 лет, надбавка вырастает до 456 гривен, а после 80 лет — до 570 гривен.

Кому начисляют возрастную надбавку

Доплату назначают только тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340,35 гривни. Если выплата больше этой суммы, дополнительные деньги за возраст не начисляют.

Есть нюанс и с датой рождения. Надбавку считают со дня достижения соответствующего возраста. Тот, кто родился 1 числа, получает полный размер вместе с пенсией за этот месяц. А человек, родившийся, например, 20 числа, получит доплату только за 10 дней — пропорционально дню наступления возраста.

Еще один момент: при переходе на следующий возрастной уровень новую сумму не назначают с нуля. В 75 лет к имеющимся 300 гривнам добавляют еще 156 гривен, так что вместе выходит 456 гривен. А в 80 лет к предыдущим 456 гривнам добавляют 114 гривен.

Как проверить начисление

Поскольку надбавка начисляется автоматически, отдельно обращаться не нужно. Проверить размер выплаты можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда или в мобильном приложении "Пенсионный фонд". При необходимости можно позвонить в контакт-центр по номеру 0800 503 753.

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