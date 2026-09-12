Денежная помощь для ВПО в Николаевской области стала доступна по новым правилам — УВКБ ООН с апреля 2026 года выплачивает её по категориям уязвимости, и суммы различаются от 2 000 до 12 300 гривен.

Денежная помощь для ВПО в Николаевской области от УВКБ ООН выплачивается по новым правилам — с апреля 2026 года организация перешла от многоцелевой денежной помощи к подходу «Денежная помощь по приоритетам» (ДПП). Теперь размер выплаты зависит не только от статуса переселенца, но и от того, где живёт человек и какие потери он понёс.

Как сообщает УВКБ ООН, в рамках нового подхода организация продолжает оказывать денежную помощь уязвимым внутренне перемещённым лицам, вернувшимся и другим уязвимым категориям населения. Переход отражает переоценку потребностей в денежной помощи по всей территории Украины, в том числе на Николаевщине.

Какие суммы выплачивают по программе ДПП

Программа разделена на четыре направления. Для прифронтовых территорий в пределах 0–50 км от линии столкновения или границы (ДПП 1) размер помощи составляет 10 800 гривен на человека сроком на 6 месяцев, возможно получение всей суммы одним платежом.

Для эвакуированных (ДПП 2) и пострадавших от обстрелов (ДПП 3) выплачивают по 12 300 гривен на человека единовременно, сроком на 3 месяца. Наиболее уязвимые ВПО, которые находятся в перемещении более 6 месяцев и не могут получить государственную помощь на проживание (ДПП 4), получают 2 000 гривен в месяц на взрослого и 3 000 гривен на ребёнка или лицо с инвалидностью.

Люди, вернувшиеся к постоянному месту жительства в течение последних 12 месяцев и прожившие там не менее 3 месяцев, могут получить 3 600 гривен в месяц в течение 3 месяцев — в общей сложности 10 800 гривен одним платежом.

Как зарегистрироваться в Николаевской области

Центры регистрации УВКБ ООН работают в 16 областях, среди которых и Николаевская. ВПО, соответствующие критериям, проходят собеседование с партнёрами организации или могут подать заявку на онлайн-регистрацию через сайт r2p.org.ua.

Какие документы нужны

Для регистрации необходимы налоговый номер, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, справка ВПО (при наличии), IBAN гривневого банковского счёта основного заявителя, свидетельство о рождении детей, документы об опекунстве (если необходимо) и медицинское заключение об инвалидности или заболевании, если такое есть.

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