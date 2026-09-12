Дефицит продуктов в Харьковской области после российских ударов по складам и логистике активно обсуждают, однако проверка супермаркетов в Змиеве показала, что полки заполнены, а ажиотажный спрос прошлой недели уже спал.

Дефицит продуктов в Харьковской области после ударов РФ по складам и логистике — тема активных обсуждений, однако проверка супермаркетов в Змиеве показала, что полки заполнены. Журналисты издания «Медиа-Змиев» обошли крупнейшие магазины в центре города — «Рульку», «Посад» и «АТБ».

В магазинах есть вся базовая продукция, свежие фрукты и овощи, молочные изделия, мясо. Продажа идет без ограничений, пустых полок нет.

Работники магазинов рассказали, что настоящий ажиотаж был на прошлой неделе: люди массово скупали крупы, соль и другие продукты про запас. Сейчас ситуация стабилизировалась.

Ранее отдельные торговые сети на Харьковщине вводили ограничения на количество товаров в одном чеке, чтобы сдержать панические закупки. В Змиеве таких ограничений сейчас нет. Покупателей просят не скупать продукты в больших объемах без необходимости: именно ажиотажный спрос может вызвать временную нехватку отдельных позиций.

Что говорят эксперты об угрозе дефицита

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в интервью Главреду объяснил, что Россия целенаправленно уничтожает продовольственные склады, чтобы расшатать внутреннюю стабильность. В то же время, по его оценке, острого дефицита продуктов в Украине не будет.

«России не удастся создать в Украине острый дефицит продуктов и голод. Будет появляться больше предложений от региональных производителей, а предложений от общеукраинских производителей, в частности молочной продукции, станет меньше», — отметил Марчук.

По его словам, трудности могут возникать скорее со своевременным пополнением полок, чем с физическим отсутствием товара. «Мы не увидим стопроцентно привычного широкого ассортимента продукции, но все необходимое для потребительской корзины будет. Единственный минус — цены будут расти», — добавил эксперт.

Агроэкспорт, по его данным, упал до 30% от планового объема: если раньше ежемесячно вывозили около 4,5 млн тонн продукции, то за август — лишь 1,4 млн тонн.

Глава Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук уточнил, что больше всего из-за ударов по продовольственным складам пострадали товары с коротким сроком годности и те, что требуют непрерывного соблюдения холодовой цепи: молочные продукты, свежее мясо и рыба, охлажденные товары, овощи и фрукты. Оснований говорить о дефиците целых категорий продуктов пока нет.

Что делать покупателям

Специалисты советуют не создавать искусственный ажиотаж: покупать продукты по потребности, а не про запас, и не пытаться «запастись» крупами или солью в больших количествах. Именно панические закупки чаще всего провоцируют временную нехватку отдельных позиций на полках.

Ранее Politeka сообщала, в Харьковской области возник дефицит дров: где придется ждать несколько недель.

Также Politeka сообщала, дефицит продуктов в Харьковской области: каких товаров стало меньше на полках магазинов.