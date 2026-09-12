Пророссийские Telegram-каналы снова пугают одесситов «тотальным дефицитом» продуктов, чтобы спровоцировать панические закупки. Объясняем, что на самом деле происходит с товарами в регионе после ударов по логистике.

Ситуация с продуктами в Одесской области снова оказалась в центре вражеской пропаганды — пророссийские Telegram-каналы распространяют видео с опросом одесситов о якобы возможном тотальном дефиците и пытаются доказать, что голод неизбежен. Как сообщает «Інформер», большинство опрошенных в такой сценарий не верит.

Пропагандисты иронизируют, что сомнения одесситов «странные», ведь завод по производству лапши Reeva остановился после «прилётов», а Coca-Cola подорожала. Однако такая подача подменяет масштаб проблемы.

Что произошло на самом деле

Завод Reeva действительно приостановил работу после удара беспилотника по Белой Церкви 8 сентября. Неделей ранее пострадал завод Coca-Cola под Броварами. Но временная остановка одного завода или подорожание одного напитка — это не доказательство приближения тотального дефицита или голода, а отдельные, хоть и неприятные, последствия конкретных ударов.

Какая ситуация в Одесской области

Реальная причина перебоев с отдельными товарами — удары россиян по логистике, в том числе и в Одесской области. 4 сентября враг нанёс двойной удар по складам с продовольственными и промышленными товарами. Именно такие точечные поражения создают временные трудности с поставками, но не приводят к пустым полкам по всему региону.

В то же время официальных подтверждений тотального дефицита продуктов в Одесской области нет: магазины и рынки работают, базовые продукты доступны.

Зачем пропагандистам паника

Цель вражеской кампании — спровоцировать ажиотажный спрос. Когда люди, испугавшись «тотального дефицита», бросаются скупать продукты впрок, именно эта паника создаёт дополнительную нагрузку на рынок и усиливает реальные перебои — вместо того, чтобы их смягчить.

Что делать, чтобы не стать жертвой паники

Специалисты советуют не закупать товары с большим запасом и не распространять непроверенные сообщения из сомнительных каналов. Доверять стоит только официальным источникам информации. Если определённого товара временно нет на полке, чаще всего речь идёт о логистической задержке, а не об исчезновении продукта навсегда.

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