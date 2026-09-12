Из-за российских атак на железнодорожную инфраструктуру Запорожской области Укрзализныця временно отменила часть пригородных поездов и изменила схему перевозки — пассажиров междугородних рейсов на отдельных направлениях подвозят автобусами.

Отключения света в Запорожье — не единственное изменение, которое жители почувствовали на этой неделе. Из-за российских атак на железнодорожную инфраструктуру Укрзализныця оперативно изменила график поездов: часть пригородных электричек временно отменили, а пассажиров междугородних рейсов местами пересадили на автобусы.

Как сообщает «Суспільне», на этой неделе российские военные дважды атаковали железную дорогу в Запорожской области. Во время одного из обстрелов погибла проводница электропоезда, а сам поезд был полностью уничтожен. Другая атака повредила железнодорожные пути и вокзальную инфраструктуру.

Какие поезда отменили из Запорожья

С 8 сентября временно прекратили курсирование пригородные поезда между Синельниковым и Запорожьем. Пассажиров междугородних поездов, отправляющихся из Днепра, при необходимости подвозят автобусами.

В Укрзализныце объяснили, что вид трансфера — автобусом или электропоездом — каждый раз определяют в зависимости от ситуации с безопасностью на конкретном направлении. Во время движения поездов по-прежнему возможны эвакуации, поэтому пассажирам советуют закладывать дополнительное время на дорогу и быть готовыми менять планы.

Прекратят ли сообщение полностью

Полностью прекращать железнодорожное сообщение с Запорожьем Укрзализныця не планирует. В компании подчеркивают, что маршруты и способ перевозки могут оперативно корректировать в зависимости от условий безопасности.

Как узнать актуальное расписание

Перед поездкой пассажирам советуют уточнять информацию о курсировании поездов и возможном трансфере в контакт-центре Укрзализныци или непосредственно у дежурного по вокзалу. Ситуация может меняться быстро, тогда пассажира направят на автобус или, наоборот, на электропоезд.

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