643 жителя Полтавской области получат денежную помощь из областного бюджета в сентябре. Всего направят почти 4 миллиона гривен — средства распределят между несколькими категориями жителей.

Денежная помощь в Полтавской области для жителей региона в сентябре снова расширяется — из областного бюджета направят почти четыре миллиона гривен. Об этом сообщили в Полтавской областной военной администрации (ПОВА).

Всего средства распределят между 643 жителями области. Деньги направят людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, внутренне перемещенным лицам, онкобольным взрослым и детям, ветеранам и семьям, потерявшим близких из-за войны.

Сколько и кому выделят

Наибольшую сумму — 1 миллион 321 тысячу гривен — направят жителям региона, получившим ранения, защищая Украину. Еще 1 миллион 168 тысяч гривен предусмотрели на поддержку жителей, нуждающихся в длительном и дорогостоящем лечении, а также тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Более 890 тысяч гривен выделили людям, покинувшим свои дома из-за войны, и жителям Полтавщины с онкологическими заболеваниями. На лечение детей с онкологией направят 49 тысяч гривен.

Жители области, чьи дома повредили или уничтожили российские обстрелы, получат в общей сложности 210 тысяч гривен. Семьям людей, умерших или погибших из-за войны, выплатят по 50 тысяч гривен.

Остальные средства направят на поддержку семей, в которых родилась двойня, и местных жителей, которым в октябре исполнится 100 лет.

Как получить денежную помощь

Помощь назначают на основании обращений граждан и по представлениям соответствующих структур. По вопросам выплат жители Полтавской области могут обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства или в Полтавскую областную военную администрацию. Перечень получателей формируют по каждой категории отдельно, поэтому условия и сроки стоит уточнять непосредственно в уполномоченных учреждениях.

Сентябрьские выплаты — часть системной поддержки жителей Полтавщины из областного бюджета. Ранее регион также финансировал помощь внутренне перемещенным лицам и ветеранам.

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