В Виннице состоялось очередное заседание Координационного совета по вопросам ВПО: обсудили жилищные ваучеры, компенсации за коммунальные услуги, трудоустройство и оценку потребностей 44,8 тысячи переселенцев.

Компенсация на жилье в Винницкой области и другие механизмы поддержки переселенцев стали темой очередного заседания Координационного совета по вопросам ВПО, которое состоялось в Виннице 11 сентября. Как сообщает сайт Винницкого городского совета, в громаде сейчас зарегистрировано 44,8 тысячи внутренне перемещенных лиц, которых здесь называют «новыми винничанами».

Заместитель городского головы Галина Якубович объяснила, что совет собирается регулярно, чтобы обсуждать изменения в законодательстве, участие в экспериментальных проектах и новые муниципальные инициативы. Отдельно в громаде проводят оценку потребностей переселенцев, чтобы понимать, какие вопросы для них приоритетны.

Жилищные ваучеры для ВПО

Директор департамента социальной политики Валентина Войткова рассказала о государственной программе предоставления жилищных ваучеров. Воспользоваться ею могут внутренне перемещенные лица, которые являются участниками боевых действий или людьми с инвалидностью вследствие войны.

Заявления поступают через приложение «Дія», после чего соответствующая комиссия проверяет их на соответствие условиям постановления и принимает решение. Этот механизм помогает переселенцам решать жилищные вопросы и создавать более стабильные условия для жизни.

Компенсация за воду и оценка потребностей

На заседании также напомнили о муниципальной компенсации за услуги водоснабжения и водоотведения. Возмещение доступно всем жителям громады, в том числе и переселенцам, если они не получают субсидию или другие льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Председатель Координационного совета Элеонора Руденко представила результаты комплексной оценки потребностей ВПО. С июня по август обработали около 300 анкет по девяти направлениям: социально-демографическое положение, жилищные условия, трудоустройство, доступ к медицине, образованию, админуслугам и уровень интеграции в громаду.

Исследование показало: 73% опрошенных планируют остаться в Виннице. По данным IMPACT Initiatives, которые озвучила специалист Юлия Полиева, 65% ВПО в городе работают полный рабочий день, 25% не работают, 8% учатся, остальные — пенсионеры.

Жилье в сельской местности

Об экспериментальном государственном проекте по обеспечению жильем ВПО в сельской местности рассказала юристка БФ «Право на защиту» Екатерина Михайленко. Юрист фонда «Стабилизейшен Суппорт Сервисез» Алексей Балтак доложил о юридических аспектах деятельности совета и приведении его положения в соответствие с действующим законодательством.

Как оформить жилищный ваучер

Чтобы получить жилищный ваучер, ВПО нужно подать заявление через приложение «Дія». Комиссия рассматривает обращение и проверяет соответствие условиям постановления. Право на ваучер имеют участники боевых действий и люди с инвалидностью вследствие войны.

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