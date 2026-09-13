Дефицит продуктов в Полтавской области не прогнозируют, заверили в областной военной администрации. Однако из-за российских ударов по логистике цены на отдельные товары могут вырасти.

Дефицит продуктов в Полтавской области после ударов по складам стал главной темой для жителей региона: люди скупают крупы и консервы про запас, а отдельные позиции исчезают с полок быстрее, чем магазины успевают их подвозить.

Начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич заверил, что оснований говорить о дефиците продуктов в Полтавской области сейчас нет, а торговые сети работают в штатном режиме. Поставки стабильны, а наличие определённых товаров зависит от конкретного магазина.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий ещё 28 августа сообщил, что российские атаки уничтожили около 90% современных мест хранения товаров в Украине. Вместе с тем он подчеркнул: угрозы голода нет, а страна имеет достаточно запасов для внутреннего рынка.

По оценкам Минагрополитики, перестройка логистики вызовет лишь незначительный рост цен — максимум до 2,5%. В то же время представители бизнеса в комментарии The Guardian допускают гораздо большее влияние — до 15%.

Директор UTG Евгения Локтионова прогнозирует, что расходы на логистику сухих продуктов могут вырасти на 15–25%, а охлаждённых — на 35–50%. В розничной цене это может дать примерно 3–5% подорожания сухих продуктов и 7–12% — охлаждённых. Самыми уязвимыми будут молочная и мясная продукция, требующая холодильных складов.

Из-за ажиотажа сеть АТБ ввела лимит — не более 6 единиц или килограммов товара в одном чеке. Ограничения касаются консервов, масла, круп, сахара, соли, муки, макарон, яиц и продуктов быстрого приготовления. В компании объяснили это спекуляциями: перекупщики скупают товары большими партиями для перепродажи.

По данным маркетплейса Prom, за последний месяц украинцы вдвое увеличили заказы на продукты длительного хранения. Больше всего вырос спрос на крупы — их покупают в 2,2 раза чаще, чем в прошлом году, средний чек — 529 гривен. Консервы заказывают в 1,7 раза чаще (средний чек — 870 гривен), муку — на 50% чаще, масло — на 41%.

На какой срок делать запасы

Министр Тарас Высоцкий советует не делать запасы базовых продуктов более чем на месяц — недельного или месячного резерва вполне достаточно. Краткосрочные перебои с логистикой возможны, но долгосрочных дефицитов по какому-либо виду продукции в ведомстве не прогнозируют.

Ранее Politeka сообщала, дефицит продуктов в Полтавской области заставил аграриев приостановить работу, а в магазинах возник ажиотаж.

Также Politeka сообщала, как бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области получить важную помощь.