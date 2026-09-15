Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области от УВКБ ООН предоставляется по обновлённым правилам: с апреля 2026 года программу переориентировали на наиболее уязвимые категории, а сумма выплаты зависит от ситуации семьи.

Выплаты переселенцам в Одесской области от УВКБ ООН изменились — с апреля 2026 года организация перешла от многоцелевой денежной помощи к подходу «Денежная помощь по приоритетам» (ДПП).

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области теперь назначается не только по статусу переселенца, а по комплексной оценке потребностей домохозяйства, сообщают на официальном сайте УВКБ ООН. Приоритет отдают семьям с наивысшими потребностями.

В рамках программы действует несколько направлений. Для жителей прифронтовых территорий в пределах 0–50 км предусмотрена ДПП 1 — 10 800 грн на человека сроком на 6 месяцев. Эвакуированные могут претендовать на ДПП 2, а пострадавшие от обстрелов — на ДПП 3: в обоих случаях это 12 300 грн на человека единовременной выплатой на 3 месяца. Для ДПП 2 нужно зарегистрироваться в течение 45 дней после оставления дома.

Отдельно действует ДПП 4 для наиболее уязвимых ВПЛ, находящихся в перемещении более 6 месяцев и не имеющих возможности получить государственную помощь на проживание: 2 000 грн в месяц на взрослого и 3 000 грн в месяц на ребёнка или человека с инвалидностью. Эту выплату предоставляют только по направлению — прямой регистрации через центры УВКБ ООН для этой категории нет.

Те, кто вернулся к постоянному месту жительства в течение последних 12 месяцев и непрерывно живёт там не менее 3 месяцев, могут получить 3 600 грн в месяц в течение 3 месяцев — всего 10 800 грн одним платежом.

Какие документы нужны и как зарегистрироваться

При регистрации нужно иметь: налоговый номер, паспорт гражданина Украины, справку ВПЛ (при наличии), IBAN гривневого банковского счёта главного заявителя, свидетельства о рождении детей, а также документ об опеке или медицинское заключение, если это необходимо.

Собеседование проводят партнёры УВКБ ООН в центрах регистрации в 16 областях, в частности в Одесской. Записаться можно онлайн на сайте r2p.org.ua, где опубликован перечень пунктов регистрации R2P.

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