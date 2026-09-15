Денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области: УВКБ ООН выплачивает внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от войны деньги на покрытие базовых потребностей. Суммы достигают 12 300 гривен на человека, но получить их могут лишь определенные категории.

Денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области от международных организаций продолжает действовать — УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев) предоставляет внутренне перемещенным лицам, вернувшимся домой и другим уязвимым категориям населения денежную поддержку на покрытие первоочередных потребностей.

С апреля 2026 года УВКБ ООН перешло от программы многоцелевой денежной помощи (MPCA) к подходу «Денежная помощь по приоритетам». Он предусматривает целевую поддержку только тех домохозяйств, которые имеют самые высокие потребности, — и размер выплаты зависит от конкретной жизненной ситуации.

Сколько можно получить

В рамках новой программы УВКБ ООН определено несколько уровней помощи. Лица, проживающие в пределах 0–50 км от прифронтовой общины или границы, могут претендовать на 10 800 гривен на человека сроком на 6 месяцев — эту сумму можно получить одним платежом.

Эвакуированные, вынужденные покинуть дом из-за обстрелов или официальных приказов об эвакуации, а также пострадавшие от обстрелов с резким ростом расходов, могут рассчитывать на 12 300 грн на человека — единовременную выплату сроком на 3 месяца.

Отдельная категория — наиболее уязвимые ВПЛ, находящиеся в перемещении более 6 месяцев, имеющие право на государственную помощь на проживание, но не могут ее получить. Для них предусмотрено 2 000 грн в месяц на взрослого и 3 000 грн в месяц на ребенка или человека с инвалидностью.

Куда обращаться в Черкасской области

Важно: на территории свыше 50 км от фронта критерии сужены — помощь получат только те домохозяйства, которые не получают государственную помощь на проживание и имеют определенные потребности в сфере защиты. Черкасская область как раз входит в перечень регионов, где работают центры регистрации УВКБ ООН.

Наряду с Черкасской, такие центры работают в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Какие документы нужны

При регистрации соответствующим домохозяйствам необходимо иметь: налоговый номер, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, справку ВПЛ (при наличии), IBAN гривневого банковского счета основного заявителя, свидетельства о рождении детей, а также медицинское заключение на случай инвалидности или болезни.

Лицо, вернувшееся к месту постоянного проживания в течение последних 12 месяцев и непрерывно прожившее там не менее 3 месяцев, также может быть рассмотрено — для таких лиц предусмотрено 3 600 грн в месяц в течение 3 месяцев, что в сумме составляет 10 800 грн одним платежом.

Центры регистрации работают через партнеров УВКБ ООН, в частности R2P. Записаться на собеседование можно онлайн через сайт r2p.org.ua, выбрав ближайший пункт регистрации.

Раньше Politeka сообщала, какие адреса останутся без света в Черкасской области с 14 по 20 сентября.