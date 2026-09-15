Дефицит продуктов в Днепропетровской области сейчас не фиксируется, однако после российских ударов по логистическим складам отдельные товары могут исчезать с полок — в сетях супермаркетов и в Минагрополитики объяснили, чего ожидать дальше.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области после атак РФ остается скорее риском, чем реальностью. В магазинах Днепра ажиотажа нет: часть покупателей признается, что «про запас ничего не берем», а сами сети говорят, что искусственный спрос лишь добавляет проблем с наличием товаров, сообщает Суспільне.

В сети АТБ, магазины которой работают и в Днепропетровской области, подтвердили перебои с отдельными товарами и ввели лимиты: до 6 единиц в одном чеке на консервы, масло, продукты быстрого приготовления, макароны, соль, сахар и яйца. Похожие ограничения действуют и в «Ашане»: не более 6 штук или 6 кг на чек, а яиц — до 6 десятков.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкийподчеркнул: масштабного дефицита в стране нет. Под наибольшим риском — товары, которые нужно быстро реализовывать: овощи, фрукты, а также свежая и охлажденная продукция, которая продается «на льду», — свежее мясо и рыба.

Под вопросом могут оказаться и импортные позиции, которые в Украине не производят или выращивают в малых объемах: цитрусовые, бананы, кофе и какао-бобы, океаническая и морская рыба, рис и соль. Причина — удары по крупным распределительным центрам, куда ранее свозили продукцию большими партиями, объяснил министр.

Из-за перестройки логистики продукты по всей Украине могут потенциально подорожать в пределах 2,5%, оценивают в Минагрополитики. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что осенью мясная группа вырастет в цене до 10%, крупы — до 15%, а первыми подорожают молочные и замороженные продукты.

Стоит ли делать запасы

В Кабмине введенные лимиты называют преждевременными. Сахара, круп и масла, по словам Тараса Высоцкого, производят более чем достаточно, поэтому оснований для длительного исчезновения этих продуктов с полок нет. Министр советует не скупать товары намеренно: если ограничения уже ввели, люди могут брать «все шесть пачек» вместо одной, что лишь подогревает ажиотаж.

Ранее Politeka сообщала, дефицит продуктов в Днепропетровской области: в сети супермаркетов объяснили, почему с полок исчезли товары.

Также Politeka сообщала, дефицит продуктов в Днепропетровской области: что происходит после российского удара по пищевому предприятию.