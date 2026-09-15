ЮНИСЕФ профинансировал социальные проекты в общинах Харьковщины: обустраивают подземные школы, устанавливают солнечные панели и развивают услуги для детей и семей. В рамках зимней поддержки планируют направить около 300 млн грн на выплаты 15 тысячам домохозяйств.

Гуманитарная помощь в Харьковской области от международных партнеров расширяется: ЮНИСЕФ финансирует социальные проекты в общинах региона — от подземных школ до зимних выплат домохозяйствам. Как сообщает «Слободской край», об итогах сотрудничества рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов после встречи с координатором работы полевых офисов ЮНИСЕФ Кенаном Мади и и. о. руководителя Харьковского офиса Детского фонда ООН Павлом Першиным.

Подготовка области к зиме

Одним из ключевых направлений сотрудничества остается подготовка Харьковщины к осенне-зимнему периоду. Речь идет о бесперебойном водоснабжении медицинских учреждений и установке солнечных панелей. Проект альтернативных источников энергии уже разработали для областной клинической больницы, следующим объектом должна стать детская больница.

В образовательных учреждениях области реализуют 12 проектов по установке солнечных панелей. Кроме того, при участии партнеров из Нидерландов на базе областной больницы создают энергетический хаб.

300 млн грн на зимние выплаты

В рамках государственной программы зимней поддержки ЮНИСЕФ планирует направить около 300 млн грн на выплаты 15 тысячам домохозяйств Харьковской области. Это одно из крупнейших направлений финансовой поддержки региона в преддверии холодов.

Поддержка детей и семей

В сфере защиты прав детей ЮНИСЕФ поддержал работу юристов в семи районных военных администрациях и дополнительных специалистов служб по делам детей в 15 общинах. Социальным сопровождением охватили 269 семей и 529 детей, гуманитарную помощь получили 334 семьи и 725 детей.

Еще в 22 общинах проводят обучение для специалистов и информационную работу, направленную на развитие семейных и альтернативных форм воспитания.

Мебель для учреждений образования и школы под землей

На средства ЮНИСЕФ закупили мебель для 14 подземных школ Харьковской области. К проекту для детей с особыми образовательными потребностями привлекли 43 специалистов: занятиями охватили 145 детей, всего провели 9619 часов занятий.

Для наверстывания образовательных потерь создали 53 центра в 25 общинах и еще дополнительные центры — в 11 общинах. Услуги дошкольного образования предоставляют в 13 общинах. Также запланированы ремонт и обустройство инклюзивно-ресурсных центров в Близнюках и Дергачах.

Более 17 млн грн на социальные проекты

Отдельно ЮНИСЕФ профинансировал ряд социальных проектов в общинах области:

9,6 млн грн — на открытие Центра жизнестойкости в Краснокутской общине;

3,8 млн грн — на ремонт помещения для дневного ухода за детьми с инвалидностью в Балаклейской общине;

1,5 млн грн — на потребности 34 детей с инвалидностью;

1,3 млн грн — на оборудование для Центра реабилитации детей с инвалидностью «Шанс» в Чугуеве;

1,7 млн грн — на проектную документацию Центра жизнестойкости в Змиевской общине.

Как поддержка доходит до общин

Финансирование и услуги ЮНИСЕФ реализуют через районные военные администрации, службы по делам детей, учреждения образования и здравоохранения в общинах. Поэтому по конкретным программам семьям стоит обращаться в органы местного самоуправления своего района или в службу по делам детей.

В Харьковской ОВА отметили, что сотрудничество с ЮНИСЕФ планируют расширять, в частности в сферах защиты детей, поддержки семей, образования и энергетической устойчивости области.

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