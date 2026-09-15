Депутаты Черкасского областного совета поддержали обращение ветеранского сообщества о льготном растаможивании автомобилей для действующих военнослужащих, ветеранов и семей погибших. Окончательное решение должна принять Верховная Рада.

Отключение света в Черкассах — не единственная тема недели: 11 сентября депутаты Черкасского областного совета поддержали обращение ветеранского сообщества о льготном растаможивании автомобилей для военных, ветеранов и их семей. Окончательное решение остается за Верховной Радой.

Для многих ветеранов автомобиль после возвращения со службы — не роскошь, а инструмент возвращения к гражданской жизни: работа, передвижение, повседневные дела. Поэтому в регионе призывают парламент безотлагательно рассмотреть законопроекты о льготном растаможивании и налогообложении транспортных средств, говорится в обращении.

Как пояснил депутат облсовета, действующий военнослужащий и капитан ВСУ Виталий Коваль, депутаты внесли правки, поэтому окончательный текст обращения еще дорабатывается. «Поддержали инициативу о внесении изменений в таможенный и налоговый кодекс, которая касается льготного растаможивания для ветеранов, членов их семей, семей погибших и пропавших без вести», — отметил он.

Кто имеет право на льготное растаможивание

В обращении Черкасского областного совета фигурируют сразу несколько категорий, которых должна коснуться льгота:

действующие военнослужащие;

ветераны войны;

члены семей военнослужащих и ветеранов;

семьи погибших и пропавших без вести.

На уровне государства вопрос обсуждают уже не первый месяц. 24 апреля 2026 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты №15194 и №15195. Первый предусматривает изменения в Таможенный кодекс и освобождение от таможенных платежей, второй — освобождение действующих военнослужащих от уплаты НДС и акцизного налога при ввозе транспортных средств.

Отдельно зарегистрированы альтернативные документы, касающиеся ветеранов: №15194-2 предусматривает беспошлинный ввоз авто для ветеранов войны, а №15195-2 — льготный ввоз машин для действующих военнослужащих и ветеранов со статусом участника боевых действий.

На какой срок рассчитана льгота

Согласно законопроекту №15195, льгота должна действовать на период военного положения и в течение 90 дней после его прекращения или отмены. Сейчас все четыре документа находятся на обработке в парламентских комитетах, а окончательное решение Верховная Рада еще не приняла.

Конкретный перечень документов, которые нужно будет подавать для оформления льготы, определят уже финальные редакции законов. Сейчас инициатива сосредоточена на изменениях в Таможенный и Налоговый кодексы, которые должны убрать для военных и ветеранов уплату таможенных платежей, НДС и акцизного налога.

По словам Виталия Коваля, ветеранское сообщество рассчитывает на окончательное принятие соответствующих законов до конца года. Уже 15 сентября представители сообщества соберутся на пресс-конференции, чтобы обсудить дальнейшие шаги и подтолкнуть другие местные советы обращаться в парламент.

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