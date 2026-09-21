Денежная помощь в Черкасской области для семей первоклассников доступна уже сейчас — программа «Пакунок школяра» позволяет получить 5000 гривен на каждого ребёнка, который в этом году впервые пошёл в школу.

Денежная помощь в Черкасской области для семей с детьми этой осенью пополнилась ещё одной программой: родители первоклассников могут оформить единовременную государственную выплату 5000 гривен по инициативе «Пакунок школяра».

Программа действует по всей Украине, поэтому ею могут воспользоваться и жители Черкасщины. Как сообщают в Пенсионном фонде Украины, выплата поступает в безналичной форме, а потратить её можно исключительно на приобретение необходимых первокласснику принадлежностей: канцелярских товаров, книг, а также детской одежды и обуви.

Денежная помощь в Черкасской области предоставляется каждому ученику первого класса только один раз. Обратиться за ней имеет право один из родителей или другой законный представитель ребёнка, которого в новом учебном году зачислили в первый класс заведения общего среднего образования.

Как оформить выплату

Подать заявление можно двумя способами. Самый быстрый — онлайн через приложение «Дія». Второй вариант — обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, в том числе на Черкащине.

Какие документы нужны

Для оформления достаточно документа, удостоверяющего личность заявителя, и подтверждения зачисления ребёнка в первый класс. Заявление следует подать до 1 ноября 2026 года.

Деньги можно потратить только в магазинах и у предпринимателей, имеющих соответствующие коды деятельности для продажи школьных принадлежностей, книг, детской одежды и обуви. Уточнить детали можно по телефону контакт-центра Пенсионного фонда 0 800 503 753.

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