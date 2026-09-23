Удорожание продуктов в Харьковской области продолжается: подсолнечное масло в супермаркетах за месяц резко подорожало.

Подорожание продуктов в Харьковской области продолжается — к сахару и крупам, которые дорожали в предыдущие дни, теперь добавилось подсолнечное масло. По данным ежедневного мониторинга цен портала Minfin, средняя стоимость бутылки масла за месяц выросла примерно на 7%.

Мониторинг охватывает сети, работающие и в Харькове: Auchan, Novus, Megamarket, Metro, Fozzy, Furshet и Varus. Именно по их ценникам портал ежедневно считает среднюю цену базовых продуктов питания.

Сколько теперь стоит масло

Рафинированное масло «Олейна» 850 мл по состоянию на 23 сентября в среднем стоит 107,30 грн. Дешевле всего его продает Novus — 99,99 грн, дороже всего Megamarket — 112,50 грн, в Auchan ценник держится на уровне 109,40 грн.

Еще месяц назад, в августе 2026 года, среднемесячная цена той же бутылки «Олейны» составляла 100,68 грн. То есть всего за один месяц продукт прибавил почти 7 гривен к ценнику.

Масло «Щедрый Дар» 850 мл подорожало умереннее: сейчас средняя цена 100,66 грн против 100,07 грн в августе. В Novus оно стоит 96,99 грн, в Auchan — 106,00 грн, в Metro — 99,00 грн.

Как сэкономить на покупках

Разница в цене на ту же бутылку масла между сетями достигает более 12 гривен — от 99,99 грн в Novus до 112,50 грн в Megamarket. Поэтому перед покупкой стоит сравнивать ценники нескольких супермаркетов или пользоваться онлайн-мониторингом портала Minfin.

Актуальные цены на продукты можно ежедневно проверять на странице портала Minfin «Цены на продукты» — там сведены данные по всем сетям сразу.

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