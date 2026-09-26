Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области могут заметно увеличить ежемесячные выплаты — но только тем, чей страховой стаж превышает установленную законом норму. В Пенсионном фонде Украины объяснили, как считается такая надбавка.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области начисляют не всем — деньги добавляют только тем, чей страховой стаж превышает установленную законом норму. В Пенсионном фонде Украины разъяснили, от чего зависит размер такой надбавки.

Какой стаж считают сверхнормативным

Сверхнормативный стаж — это годы работы сверх нормы, которая дает право на пенсию по возрасту. Для тех, кому выплаты назначили до октября 2011 года, «лишним» считают все сверх 25 лет для мужчин и сверх 20 лет для женщин.

Если же пенсию оформили после октября 2011 года, планка выше: сверх 35 лет для мужчин и сверх 30 лет для женщин. Именно годы, отработанные сверх этих пределов, и засчитывают как сверхнормативный стаж.

Сколько добавляют к пенсии

Как сообщили в Пенсионном фонде, за каждый полный год сверхнормативного стажа к пенсии добавляют 1% от ее исчисленного размера. Однако надбавка не может превышать 1% прожиточного минимума — по состоянию на 2025 год это 23,61 гривни за каждый «лишний» год (2361 грн × 1%).

Например, за 10 лет сверхнормативного стажа пенсионер ежемесячно получает дополнительно 236,1 гривни. В фонде подчеркивают: никаких ограничений здесь нет — имеющийся сверхнормативный стаж не может быть ограничен.

Как считают работающим пенсионерам

Работающим пенсионерам доплату рассчитывают по прожиточному минимуму, который действовал на момент назначения пенсии. После увольнения размер выплат могут пересчитать уже по актуальным показателям.

Как проверить свой стаж

Проверить, учтен ли сверхнормативный стаж, можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ или обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда. С собой стоит иметь паспорт и идентификационный код.

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