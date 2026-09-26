Денежная помощь в Полтавской области теперь доступна переселенцам и ветеранам: международная организация Mercy Corps до 15 октября 2026 года принимает заявки на гранты от 1 000 до 5 000 долларов на открытие собственного дела.

Гуманитарная помощь в Полтавской области — привычная поддержка для переселенцев, однако теперь они могут получить и деньги на собственное дело. Как сообщает Чернухинский поселковый совет, международная гуманитарная организация Mercy Corps реализует программу BLOOM для поддержки самозанятых лиц и микробизнеса, пострадавших от войны.

Денежная помощь в Полтавской области от Mercy Corps предназначена для внутренне перемещенных лиц и ветеранов — при наличии документального подтверждения статуса. Прием заявок продолжается с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Размер финансовой поддержки составляет от 1 000 до 5 000 долларов США в гривневом эквиваленте по актуальному курсу НБУ.

Для самозанятых лиц предусмотрен грант от 1 000 до 3 000 долларов, а для зарегистрированных физических лиц-предпринимателей — от 1 000 до 5 000 долларов. Средства предоставляют на приобретение приборов, инструментов, оборудования и других средств, необходимых для открытия или ведения собственного дела.

Приоритет получат люди с высокой зависимостью от гуманитарной или государственной поддержки. Речь идет о домохозяйствах, где есть человек с инвалидностью или потребностью в постоянном уходе, одинокая мать или отец, трое и более несовершеннолетних детей, беременная женщина или ребенок до трех лет. Также приоритет отдадут тем, кому исполнилось 60 лет и больше, или семьям, где доход на одного человека ниже минимальной зарплаты — 8 647 гривен по состоянию на 01.01.2026.

Еще одно условие — доказать жизнеспособность бизнес-идеи. Заявитель должен показать четкий бизнес-план, реалистичные финансовые расчеты, понимание целевого рынка и потенциал для увеличения дохода домохозяйства.

Как подать заявку на денежную помощь

Подать заявку можно только после обязательной регистрации на главной странице сайта программы BLOOM. Реализуют проект общественные организации: Международный благотворительный фонд «Каритас Украина», «Центр занятости Свободных людей», общественные организации «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» и «ДЕСЯТОЕ АПРЕЛЯ». Перечень документов и точные условия стоит уточнить непосредственно в этих организациях или на официальном сайте программы.

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