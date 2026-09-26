Подорожание продуктов в Полтавской области в сентябре 2026 года ускорилось. Больше всего за месяц выросли цены на куриные яйца — десяток прибавил более 20 гривен — и заметно подорожала свинина.

Гуманитарная помощь в Полтавской области остается поддержкой для переселенцев, однако ценники на базовые продукты в регионе снова пошли вверх. По данным мониторинга цен Минфина (minfin.com.ua) по состоянию на 25 сентября, сильнее всего за месяц подорожали куриные яйца и свинина.

Как подорожала свинина

Средняя стоимость свинины в сетях Novus, Auchan, Metro и Megamarket, которые работают и в Полтаве, выросла по всем позициям. Грудинка стоит 221,82 грн за килограмм против 205,75 грн в августе, а лопатка — 229,24 грн против 222,67 грн.

Больше прибавили ребра — 259,97 грн за кг против 230,28 грн месяцем ранее — и свиная подчеревина: 245,97 грн против 218,14 грн. Ошеек подорожал до 332,33 грн (было 314,38 грн), а шашлык — до 286,13 грн (было 268,52 грн).

Яйца: главный скачок цен

Больше всего из яично-мясного сегмента подорожали куриные яйца. Десяток яиц «Квочка» категории С1 теперь стоит 78,99 грн против 57,12 грн в августе, а «Ясенсвит» С1 (10 штук) — 84,25 грн против 59,49 грн. Упаковка из 18 яиц «Ясенсвит» С1 подорожала до 134 грн (было 106,95 грн).

То есть только за месяц десяток яиц в среднем прибавил более 20 гривен — это самый резкий рост среди продуктов, которые отслеживает Минфин.

Почему дорожает продуктовая корзина

Подорожание яиц и мяса тянет за собой подорожание продуктов в Полтавской области в целом: крупяные, молочные и хлебобулочные позиции традиционно реагируют на рост стоимости сырья и энергоносителей. Госстат ежемесячно фиксирует рост потребительских цен на продовольствие в Украине, и Полтавщина здесь не исключение.

Где проверить актуальные цены

Следить за изменениями можно на странице «Цены на продукты» Минфина и в ежемесячных данных Госстата. Сравнивать стоимость в конкретном магазине помогают приложения торговых сетей, где ценники обновляются ежедневно.

В целом базовая продуктовая корзина в регионе за сентябрь заметно подорожала, поэтому семьям стоит учесть эти изменения, планируя бюджет на октябрь.

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