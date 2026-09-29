Доплаты для пенсионеров в Житомирской области могут получить те, кто отработал сверх установленной нормы страхового стажа. В Пенсионном фонде Украины объяснили, от чего зависит ее размер и как она рассчитывается.

Последствия вражеских ударов на Житомирщине этой осенью заставили многих пожилых людей внимательно считать каждую гривну дохода. Доплаты для пенсионеров в Житомирской области — одна из выплат, о которой стоит знать: Пенсионный фонд Украины подробно объяснил, кому она положена и как ее считают.

Речь идет о так называемом сверхурочном страховом стаже — годах, отработанных сверх минимально необходимой нормы. Для пенсий, назначенных до октября 2011 года, сверхурочным считается стаж свыше 25 лет у мужчин и свыше 20 лет у женщин. Для пенсий, оформленных после октября 2011 года, норму повысили: свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин.

За каждый полный год такого «лишнего» стажа пенсия увеличивается на 1% ее основного размера. При этом размер доплаты не может превышать 1% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

На конкретном примере в фонде объясняют: в 2025 году прожиточный минимум составлял 2361 гривну, поэтому один год сверхурочного стажа дает надбавку 23,61 грн в месяц (2361 × 1%). То есть за 10 лет сверхурочного стажа пенсионер получает дополнительно 236,1 грн ежемесячно.

Что меняется для работающих пенсионеров

Отдельный нюанс касается тех, кто продолжает работать. Их доплату рассчитывают по прожиточному минимуму, действовавшему на момент назначения пенсии, а после увольнения размер выплаты могут пересчитать по актуальным данным.

Как проверить размер своей доплаты

Уточнить страховой стаж и размер положенной надбавки жители области могут в сервисном центре Пенсионного фонда по месту жительства. Также работает общий контакт-центр фонда по номеру 0800-503-753, где консультируют по начислениям.

Для пенсий по возрасту с 1 января 2025 года минимальный страховой стаж составляет: в 60 лет — 32 года, в 63 года — 22 года, в 65 лет — 15 лет. Все, что отработано сверх этой нормы, и формирует сверхурочный стаж, за который начисляется доплата.

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