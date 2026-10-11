Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 12 по 18 октября обещает постепенное охлаждение и затяжные дожди: если в начале недели днем будет до +22°, то уже со среды область накроют осадки, которые задержатся до воскресенья.

синоптики предупреждали о похожем похолодании неделей ранее, и новый прогноз подтверждает эту тенденцию: в Харьковской области с 12 по 18 октября ожидается постепенное снижение температуры и затяжные дожди, которые продержатся большую часть недели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +17° до +22°, а ночные — от +10° до +13°.

В понедельник, 12 октября, воздух днем прогреется до +22°, ночью охладится до +11°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 13 октября, столбики термометров днем опустятся до +20°, а ночью — до +10°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 14 октября, температура днем удержится на отметке +18°, ночью — +13°. Облачно с прояснениями, и в этот день уже возможны осадки.

В четверг, 15 октября, днем ожидается +19°, ночью — +11°. Небо останется облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют осадки.

В пятницу, 16 октября, дневная температура снова опустится до +18°, ночная — до +13°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В субботу, 17 октября, воздух днем прогреется лишь до +17° — это самый холодный день недели. Ночью — +12°. Облачно с прояснениями, осадки также возможны.

В воскресенье, 18 октября, днем ожидается +18°, ночью — +12°. Облачно с прояснениями, синоптики не исключают осадков.

Таким образом, самым теплым в области будет начало недели, понедельник, 12 октября, когда днем ожидается +22°. Самым прохладным — субботу, 17 октября, с максимумом лишь +17°. Перепад температур за неделю составит 5°. Осадки прогнозируют со среды по воскресенье — 14, 15, 16, 17 и 18 октября.

Из-за затяжных осадков с середины недели стоит всегда иметь при себе зонт и обувь с хорошей подошвой, а водителям — быть особенно осторожными на дороге из-за скользкости. А из-за постепенного снижения температуры ночью до +10-13° следует одеваться теплее, особенно это касается пожилых людей и детей.

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