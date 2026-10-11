Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 12 по 18 октября показывает, что неделя начнется теплом до +20°, а затем температура опустится до +16° и удержится на этой отметке до конца недели, при этом синоптики прогнозируют осадки трижды.

прогноз погоды на предыдущую неделю уже предупреждал жителей региона о затяжных дождях, и новая неделя с 12 по 18 октября тоже не обойдется без влаги. Теплая понедельничная погода постепенно сменится более прохладной, а осадки будут возвращаться в область трижды в течение недели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Одесской области в течение недели будут колебаться в пределах от +16° до +20°, а ночью воздух будет охлаждаться до +9°...+18°.

В понедельник, 12 октября, в регионе ожидается самый теплый день недели: днем воздух прогреется до +20°, ночью температура удержится на отметке +18°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 13 октября, столбики термометров опустятся до +16° днем и +14° ночью. Облачно с прояснениями, и в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 14 октября, температура днем поднимется до +17°, а ночью опустится до +13°. Облачность останется с прояснениями, осадков не ожидается.

В четверг, 15 октября, воздух днем прогреется до +16°, ночью — до +12°. Небо облачное с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 16 октября, днем температура удержится на отметке +16°, а ночью ожидается самая холодная ночь недели — воздух охладится до +9°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В субботу, 17 октября, днем сохранится +16°, ночью — +12°. Облачно с прояснениями, и в этот день синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 18 октября, неделя завершится так же на отметке +16° днем и +12° ночью. Облачно с прояснениями, осадки также возможны.

Таким образом, самым теплым днем недели станет понедельник, 12 октября, с температурой +20°, а самой прохладной будет ночь на пятницу, 16 октября, когда воздух охладится до +9°. Перепад дневных температур за неделю составит 4°. Осадки синоптики прогнозируют во вторник, субботу и воскресенье.

Из-за возможных осадков во вторник, субботу и воскресенье стоит иметь при себе зонт и быть осторожными на дороге — мокрое дорожное покрытие ухудшает тормозной путь. В прохладные ночи, особенно в ночь на пятницу, людям пожилого возраста лучше одеваться теплее, ведь ночная температура опустится до +9°.

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