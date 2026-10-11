Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 12 по 18 октября обещает постепенное снижение температуры и затяжные осадки: максимум воздуха днем составит +23°, а минимум опустится до +16°, дожди прогнозируют сразу пять дней из семи.

предыдущий недельный прогноз для Днепропетровской области уже предупреждал о дождях, а новые данные синоптиков показывают, что осадки задержатся в регионе еще на пять дней подряд, с 14 по 18 октября.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели с 12 по 18 октября будет колебаться от +16° до +23°, а ночная — от +11° до +15°.

В понедельник, 12 октября, в Днепропетровской области ожидается малооблачная погода без осадков — воздух днем прогреется до +23°, а ночью охладится до +13°.

Во вторник, 13 октября, небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют: дневная температура опустится до +20°, ночная — до +11°.

В среду, 14 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду и возможные осадки: столбики термометров днем покажут +18°, ночью — +15°.

В четверг, 15 октября, облачность с прояснениями сохранится, возможны осадки: температура днем составит +17°, ночью — +13°.

В пятницу, 16 октября, ожидается облачная погода с осадками: воздух прогреется лишь до +16° днем, а ночью охладится до +13°.

В субботу, 17 октября, малооблачно, возможны осадки: температура днем поднимется до +17°, ночью — до +14°.

В воскресенье, 18 октября, переменная облачность и возможны осадки: днем +18°, ночью +14°.

Самым теплым днем недели станет понедельник, 12 октября, с температурой +23° днем, а самый прохладный воздух синоптики прогнозируют в пятницу, 16 октября, — всего +16°. Перепад дневных температур за неделю достигнет 7°, а осадки ожидаются сразу пять дней — со среды по воскресенье, с 14 по 18 октября.

Из-за вероятных осадков в течение пяти дней синоптики советуют жителям Днепропетровской области не забывать зонт и быть осторожными за рулем из-за возможной скользкой дороги. А из-за постепенного снижения температуры до +16-18° днем стоит уже на выходных одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста.

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