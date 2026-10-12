Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 13 по 19 октября показывает, что синоптики ожидают осадки сразу четыре дня, а максимальная дневная температура поднимется до +18°.

новый недельный прогноз для Одесской области снова фиксирует изменчивую осеннюю погоду: синоптики ожидают осадки сразу в четыре дня недели, а дневная температура будет колебаться в пределах от +14° до +18°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 13 по 19 октября в Одесской области дневные температуры будут держаться в диапазоне от +14° до +18°, а ночные — от +9° до +16°.

Во вторник, 13 октября, воздух днем прогреется лишь до +14°, ночью термометры покажут +13°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики допускают возможные осадки.

В среду, 14 октября, столбики термометров днем поднимутся до +17°, а ночью опустятся до +12°. Облачность сохранится с прояснениями, осадков в этот день не прогнозируют.

В четверг, 15 октября, днем ожидается +16°, ночью — +10°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В пятницу, 16 октября, дневная температура немного снизится до +15°, а ночью похолодает до +9° — это будет самая прохладная ночь недели. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится.

В субботу, 17 октября, воздух днем прогреется до +17°, ночью удержится на отметке +13°. Облачность с прояснениями будет сопровождаться возможными осадками.

В воскресенье, 18 октября, температура достигнет пикового значения недели — +18° днем, ночью будет тепло, +16°. Небо малооблачное, но синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 19 октября, днем ожидается +17°, ночью — +15°. Облачность переменная, возможные осадки сохранятся и в этот день.

Таким образом, самым теплым днем недели станет воскресенье, 18 октября, с температурой +18° днем, а самым прохладным — вторник, 13 октября, когда воздух прогреется лишь до +14°. Общий перепад дневных температур за неделю составит 4°. Осадки синоптики прогнозируют во вторник, 13 октября, субботу, 17 октября, воскресенье, 18 октября, и понедельник, 19 октября.

Из-за частых возможных осадков одесситам стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. А поскольку ночью температура местами опускается до +9°, в вечерние и утренние часы стоит одеваться теплее — особенно это касается людей пожилого возраста.

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