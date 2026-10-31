Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 1 по 7 ноября показывает резкое похолодание: максимальная дневная температура упадет с +13° до +4°, а в конце недели синоптики прогнозируют осадки.

Предыдущий недельный прогноз погоды для региона уже предупреждал о похолодании, и новые данные только подтверждают эту тенденцию. Днепропетровщину с 1 по 7 ноября накроет резкое похолодание: максимальная дневная температура за неделю упадет с +13° до +4°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от +4° до +13°, а ночная — от +2° до +10°.

В воскресенье, 1 ноября, воздух днем прогреется до +11°, ночью похолодает до +10°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 2 ноября, столбики термометров днем будут подниматься до +12°, а ночью опустятся до +8°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 3 ноября, ожидается самый теплый день недели — воздух прогреется до +13° днем, ночью же похолодает до +9°. Облачность с прояснениями, осадков не будет.

В среду, 4 ноября, температура удержится на отметке +9° днем и +9° ночью. Небо облачное с прояснениями, без осадков.

В четверг, 5 ноября, ощутимо похолодает: днем лишь +6°, а ночью термометры покажут +2°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 6 ноября, воздух прогреется до +7° днем, ночью же похолодает до +3°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 7 ноября, ожидается самый холодный день недели: днем лишь +4°, ночью +2°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

Итак, самым теплым днем недели станет вторник, 3 ноября, с температурой +13°, а самым холодным — суббота, 7 ноября, когда воздух прогреется лишь до +4°. Перепад температур за неделю достигнет 9°. Осадки синоптики прогнозируют в пятницу и субботу.

Из-за ощутимого похолодания в конце недели стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В пятницу и субботу, когда прогнозируют осадки, не помешает иметь при себе зонт, а водителям — быть осторожнее на дороге из-за возможной скользкости.

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